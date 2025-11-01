HALLOWEEN 2025
La modelo Heidi Klum ha vuelto a impactar un año más con su disfraz en Halloween
Si hay una celebritie reina del disfraz en lo que se refiere a Halloween, sin duda la corona se la lleva la modelo Heidi Klum, desde hace años sorprende a sus seguidores con elaborados disfraces para esta celebración.
Es quizá uno de los momentos más esperados en Halloween, saber con qué disfraz arrasará un año más la modelo Heidi Klum. El año pasado nos sorprendió junto a su marido Tom Kaulitz con un elaborado disfraz de la mítica película de Steven Spielberg ET. No obstante también la hemos podido ver disfrazada de pavo real, gusano gigante o alienígena de la película Species.
Este año la maniquí y empresaria ha vuelto a sorprender con un elaborado disfraz que nos transporta a la Grecia mitológica ya que se ha disfrazo de Medusa. Medusa era un monstruo cuya cabeza o cabello estaba formado por serpientes y que cuando alguien la miraba a los ojos se convertía en piedra. Por ello, su marido Tom Kaulitz, guitarrista de TokIo Hotel, ha aparecido disfrazado en la fiesta Hard Rock Hotel de Nueva York junto a ella convertido en un guerrero de piedra.
La empresaria ha compartido a través de su cuenta de Instagram el elaborado proceso de maquillaje y vestuario que ha soportado para convertirse en esta terrorífica Medusa. Prótesis en diferentes partes del cuerpo desde los dientes hasta la nariz o la lengua, lentillas especiales que le daban una espeluznante mirada, un apretado corsé y la elaborada peluca además del propio disfraz.
