Julián Porras asegura que Olivia de Borbón podría demandar a Isabel Preysler por el contenido de sus memorias

Rememorando su historia de amor con Carlos Falcó -que salió a la luz cuando todavía estaba casada con Julio Iglesias- Isabel Preysler asegura que habría sido la madre de Olivia de Borbón, Beatriz von Hardenberg, la que habría filtrado que estaba manteniendo un romance secreto con el marqués de Griñón: "Cuando Jaime Peñafiel, con Carmen Martínez Bordiú de testigo, reprodujo el mensaje que alguien había dejado en el contestador, reconocimos la voz: era Beatriz von Hardenberg, duquesa de Sevilla, a quien delató su inconfundible acento alemán. Jamás entendí por qué lo hizo. Puedo tener mis sospechas".

Indignada, Olivia de Borbón ha desmentido a Isabel en declaraciones a la periodista Beatriz Cortázar y, asegurando que es rotundamente falso lo que cuenta, reprocha a la socialité que "lo suelte ahora que está muerta". "De los muertos no se habla y menos cuando no pueden defenderse. Mi madre sufrió muchísimo con ese rumor infundado y hasta en su lecho de muerte se lamentaba porque dijeran esa mentira. Pero ahora lo cuenta como una verdad absoluta y es falso", decía dolida dejando en el aire la posibilidad de tomar medidas legales contra la madre de Tamara Falcó.

Olivia de Borbón en el funeral de su padre, Francisco de Borbón | Gtres

Y ahora es el marido de Olivia, Julián Porras-Figueroa, el que se ha pronunciado sobre las memorias de Isabel Preysler, revelando cómo se encuentra su mujer y lanzando un demoledor dardo a la filipina: "Olivia está enfadada, porque a nivel personal creo que a las personas que ya no están entre nosotros y no se pueden defender hay que tenerles respeto. Respeto, es mi manera de ver las cosas. Y bueno, me parece feo, me parece de mal gusto y sobre todo me parece poco elegante. Y sobre todo que puede tener unas consecuencias legales en muchos casos. Sé que ha hablado con un abogado", ha expresado.

"Mi suegra era una señora muy excéntrica y podíamos decir muchas cosas, pero sobre todo lo que no era mentirosa. Y meterte con personas que no se pueden defender es muy feo", insistía, asegurando que cuando surgió el rumor de que ella había filtrado la relación de Isabel y Carlos Falcó en los años 90 "a Beatriz le dolió muchísimo".

Julián Porras atiende a la prensa | Europa Press

A pesar de que ha repetido en varias ocasiones que no quiere entrar en nada más, Julián no ha podido contenerse y ha salido en defensa de su suegra, "porque era una señoraza. Y hablar de personas que no se pueden defender, pero que no lo digo yo, que lo está diciendo todo el mundo, me parece de muy mal gusto, de muy mala educación y de todo menos elegante".

Y cuando la prensa le ha preguntado si no considera a Isabel Preysler una "señoraza", su respuesta ha sido implacable: "Mi mujer es una señora y mi suegra era impresionante, una señoraza de arriba abajo. Y mi suegra era una señora que se crio entre castillos, ¿de acuerdo? Y luego otras personas han ido a hacerse reportajes a esos castillos. Es la diferencia", ha sentenciado.