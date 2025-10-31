Isabelle Junot no duda que Isabel Preysler quiera a Íñigo Onieva como a un hijo: "Es adorable"

A punto de llegar al ecuador de su embarazo, y tan activa como siempre a la espera de dar la bienvenida a su segundo hijo en común con su marido Álvaro Falcó, Isabelle Junot ha amadrinado en Madrid la presentación de las novedades de la firma WFM junto a otros rostros conocidos como Miguel Torres, Pablo Castellano, o Alejandra Osborne.

Isabelle Junot en un evento | Gtres

Presumiendo de su incipiente tripita, la coach ha revelado que lleva fenomenal el embarazo una vez que ha superado las molestias del primer trimestre y, aunque todavía no saben el sexo de su bebé porque "es pronto" asegura que no tiene "ninguna preferencia la verdad. Lo que venga, que venga sano y feliz". "Lo sabremos muy pronto, pero lo vamos a revelar en familia, discretitos", ha añadido, dejando claro que no hará uno de los gender reveal que se han puesto tan de moda entre las celebrities.

Otro de los temas por los que le preguntaban a la influencer en el photocall era por la buena relación que Isabel Presyler dijo tener con Íñigo Onieva el día de la presentación de sus memorias, Isabel Preysler. Mi verdadera historia, asegurando que incluso ya le quiere como a un hijo.

"No me extraña. Es adorable y es genial. O sea, que me parece bien", decía convencida Isabelle Junot respaldando las palabras cariñosas de la socialité hacia su yerno. Eso sí, reconocía que ni ella ni Álvaro Falcó habían tenido tiempo para leer las memorias.

Isabelle Junot responde a la prensa | Europa Press

Isabelle es tan cercana a Tamara Falcó que más que prima de su marido es ya una de sus mejores amigas y es habitual que ella y su marido Álvaro compartan diferentes planes con la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva. El último, una escapada de fin de semana a Ibiza en el que presumieron de su maravillosa relación en redes sociales. "Hacemos mucho plan gastronómico. Son lo más", decía respecto a los tipos de planes que les gusta hacer en sus quedadas de parejas.