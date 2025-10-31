Rocío Osorno muestra todo su apoyo a Iker Casillas tras el robo en su casa: "No te puedes fiar de nadie"

Hace unos días Iker Casillas sufría un robo en su casa de las afueras de Madrid. Al parecer, habría sido su empleada del hogar, de total confianza, la que junto con el conserje de la urbanización sustrajeron una serie de relojes de alta gama de la casa del exfutbolista sustituyéndolos por imitaciones.

Ante esto, Iker tuvo que ir a comisaria a presentar la denuncia para prestar declaración y recoger de mano de los agentes uno de los relojes de alta gama que pudo recuperar.

Iker Casillas | Gtres

Pero el exfutbolista no es el único que está sufriendo este tipo de robos en su vivienda ya que hay otros famosos que están viviendo la misma situación. Por eso, los micrófonos de Europa Press le preguntaban a su amiga Rocío Osorno en el evento de SIMOF en Madrid cómo se tomaba esta oleada de robos y también si había tenido la oportunidad de hablar con Iker.

Rocío Osorno en un evento de SIMOF | Gtres

"No he hablado con él, pero lo he visto en medios", empezaba diciendo y aseguraba que ya no puedes estar tranquilo ni en tu propia casa: "La verdad que sí, que literal que no te puedes fiar de nadie".

Respecto a si ella habría vivido algo parecido respecto a la gente que trabaja en su vivienda: "Yo igual soy muy confiada con la gente que entra en casa, con todos, pero te planteas que no se debe ser así en realidad".

Rocío Osorno hablando con la prensa | Europa Press

Y por último, le mandaba un mensaje de apoyo a Iker que por suerte pillaron a tiempo a los culpables del robo en su casa: "Creo que los han cogido a tiempo, o sea que me alegro muchísimo".