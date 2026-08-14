El valor de la discreción: la actitud que define a los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

La familia real y sus vacaciones se convierten cada verano en el centro de todas las miradas. Las estancias en Marivent y las escapadas veraniegas son carne de cañón para el papel couché. Sin embargo, hay ciertos miembros del clan que prefieren la discreción y dar los mínimos detalles sobre sus vidas. Es el caso de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, quienes parecen haber aprendido la lección tras años bajo el foco mediático: cuanto menos se hable de ellos, mejor.

Un ejemplo claro son las recientes declaraciones de Miguel Urdangarin, el tercer hijo de la pareja, captado por las cámaras de Europa Press en el aeropuerto a la vuelta de un viaje junto a su novia, Olympia Beracasa.

"No tengo nada que decir" se ha convertido en su respuesta de manual para esquivar cualquier tipo de pregunta; desde las más banales hasta las que buscan sacar información sobre la reina Sofía.

Miguel Urdangarin | Europa Press

Sin declaraciones sobre su vida privada

Igual de discretos que Miguel se muestran Irene, la benjamina de la familia, y Juan, el primogénito. Ambos huyen sistemáticamente de dar cualquier tipo de declaración sobre su vida privada o la de sus seres queridos, manteniendo un perfil lo más cauto posible.

La única excepción es Pablo Urdangarin. Dada su faceta como deportista de élite, ha tenido que aprender a lidiar con los medios tras sus partidos de balonmano. En la pista siempre atiende con amabilidad y mide sus palabras sin hablar de más, pero sin reparar en dar declaraciones pospartido.

Algo distinta es su actitud cuando es localizado en plena calle: aunque intenta ser más esquivo, sí se anima a dar alguna respuesta amable. El pasado mes de junio, por ejemplo, cuando le preguntaron por el nuevo novio de Victoria Federica, explicó con una sonrisa tímida que "se llevan bien con él", para después pedir educadamente el fin de la entrevista improvisada porque, según confesó, le daba vergüenza.

Pablo Urdangarín | Europa Press

Una nueva generación con los pies en la tierra

Después de que Froilán pusiera rumbo a Abu Dabi para instalarse junto al rey emérito tras protagonizar varias polémicas nocturnas, el resto de sus primos parece haber tomado precauciones para extremar su discreción. Algunos son claramente más herméticos, como los hermanos Urdangarin, y otros prefieren proyectar una imagen pública pero muy cuidada, como Victoria Federica.

Sea como fuere, esta nueva generación de Borbones tiene las ideas muy claras y sabe perfectamente que, en la era de las redes sociales, lo más valioso que poseen no es la corona, sino su intimidad.