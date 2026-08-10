Más estrés, más ansiedad y más bajas: así está cambiando la salud de los trabajadores

El bienestar emocional se ha convertido en una de las grandes preocupaciones dentro de las empresas españolas. Y es que, aunque durante años las consultas médicas de los trabajadores estuvieron principalmente relacionadas con problemas musculares y óseos, el panorama ha cambiado. Ahora, la salud mental ocupa el primer puesto y la ansiedad y el estrés ganan cada vez más peso.

Todo esto ocurre, además, en un momento en el que el absentismo laboral sigue al alza y ha alcanzado su nivel más alto hasta la fecha. Una situación que está llevando a muchas empresas a replantearse cómo cuidar la salud de sus empleados y, sobre todo, cómo detectar los problemas antes de que terminen provocando una baja.

Hombre con malestar en el trabajo | Pexels

La ansiedad y el estrés son protagonistas

El absentismo laboral cerró 2025 con una tasa del 7,68%, el dato más alto de toda la serie histórica, según The Adecco Group Institute. En la práctica, esto significa que cada día entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo. De ellas, alrededor de 1,27 millones se encuentran de baja médica.

Pero más allá de las cifras, hay un cambio en las causas que está llamando especialmente la atención. Según el estudio Seguros de Salud 2025: El horizonte de los seguros de salud en el ámbito corporativo, la salud mental ya concentra cerca del 50% de las demandas de atención sanitaria en el ámbito laboral.

Mujer con malestar en el trabajo | Pexels

Ansiedad, estrés mantenido en el tiempo, agotamiento emocional o problemas relacionados con la presión laboral están ganando terreno frente a otras dolencias que tradicionalmente ocupaban los primeros puestos.

Además, estos problemas no suelen aparecer de un día para otro: muchas veces comienzan con pequeñas señales que, si no se atienden a tiempo, pueden acabar derivando en una baja laboral.

Por eso, la prevención se ha convertido en una de las claves. Detectar los primeros síntomas y facilitar el acceso a un profesional puede ayudar a evitar que un problema puntual termine convirtiéndose en una situación mucho más complicada.

Mujer con malestar en el trabajo | Pexels

Las bajas aumentan y duran más

El problema no está únicamente en que cada vez haya más bajas. También en que estas se prolongan durante más tiempo.

Los datos muestran que la duración media de las bajas pasó de 25,97 días en 2019 a 30,28 días en 2024. Además, los procesos de incapacidad temporal han aumentado un 83% desde 2017, un crecimiento muy superior al registrado por el empleo.

Para Jenipher Soto, Corporate Business Manager de iSalud Corporate, es importante actuar antes de que el trabajador llegue al punto de necesitar una baja. "El absentismo no empieza cuando una persona coge la baja, empieza mucho antes, cuando aparecen los primeros síntomas y el trabajador no encuentra una respuesta médica rápida", explica.

Hombre con malestar en el trabajo | Pexels

La especialista insiste en que intervenir cuanto antes puede marcar la diferencia: "Cuanto antes se pueda intervenir, mayores son las posibilidades de evitar que un problema puntual termine convirtiéndose en una baja prolongada", añade.

La telemedicina

En este contexto, la posibilidad de consultar rápidamente con un profesional sanitario está ganando importancia. La telemedicina se ha convertido en una de las herramientas que permiten acortar los tiempos de espera y facilitar que los trabajadores pidan ayuda cuando aparecen los primeros síntomas.

Según el estudio, el 62% de los asegurados ya utiliza servicios de telemedicina, especialmente para consultas de medicina general y salud mental. Entre los trabajadores más jóvenes, cerca de tres de cada diez consultas se realizan ya de forma digital.

Mujer con malestar en el trabajo | Pexels

La principal ventaja es precisamente la rapidez. Poder hablar con un médico o un profesional de la salud mental sin tener que esperar semanas ni desplazarse puede facilitar que un problema se detecte y se trate antes de que vaya a más. "Llegar a tiempo significa facilitar que cualquier trabajador pueda consultar con un profesional cuando aparece la primera duda, y no semanas después", señala Soto.

La experta considera que este acceso temprano será cada vez más importante para hacer frente al absentismo laboral. "El acceso inmediato a la atención médica y psicológica permite actuar antes de que la ansiedad termine convirtiéndose en una baja laboral", afirma.