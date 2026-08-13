Lydia Bosch cuenta por qué se cayó dos veces ensayando: "Mientras me caía vi qué estaba pasando"

Lydia Bosch se encuentra inmersa en los ensayos de Fedra, en los infiernos, una obra que afronta con ilusión y muchas ganas, aunque el proceso de preparación no ha estado exento de algún que otro susto.

Hace poco más de 10 días, la actriz compartía a través de su Instagram que había tenido un pequeño accidente durante los ensayos de la obra por los cuales había tenido que ir al hospital. Aunque dejó claro que estaba todo en orden, no dio todos los detalles sobre cómo ocurrió la lesión.

Ayer, que fue la presentación en el Teatro Romano de Mérida, la actriz contó ante las cámaras de Europa Press que sufrió dos caídas durante los ensayos, ambas provocadas por un elemento del vestuario que no había previsto y que terminó complicando uno de los movimientos de la función. Te contamos todos los detalles en este artículo.

¿Cómo ocurrió?

Tal y como ha explicado la propia Lydia Bosch, el problema apareció cuando se incorporó al vestuario un velo que inicialmente no formaba parte de los ensayos. Hasta entonces, la actriz había repetido el movimiento con su vestido largo sin ningún inconveniente.

"Hay un momento en que tengo que correr y yo con mi vestido largo corría, pum, pum, pum, perfecto", ha relatado. Sin embargo, todo cambió cuando se añadió el velo al estilismo: "Hay un movimiento que se ve, que ese velo yo no me di cuenta que caía a mis pies", ha explicado.

Lydia Bosch | Gtres

Al levantarse para volver a correr, Lydia tropezó con el tejido y sufrió una primera caída que le provocó un fuerte golpe en las rodillas. "Y digo, ¿pero por qué? Si antes no me caía", ha recordado la actriz, sorprendida por lo ocurrido.

La segunda caída

Lejos de pensar que iba a ser un accidente del momento, al día siguiente la intérprete volvió a sufrir exactamente el mismo problema durante los ensayos. Fue entonces cuando, mientras se caía, pudo darse cuenta de cuál era la causa.

"Al día siguiente volvió a suceder y mientras me caía entonces vi qué estaba pasando", ha afirmado. El velo se deslizaba y terminaba quedando justo en una zona que dificultaba el movimiento: "Tenía un velo que salía, que resbalaba", ha explicado.

Lydia Bosch | Gtres

Ante esta situación, el equipo decidió modificar la posición del velo para evitar que volviera a ocurrir. Una solución sencilla que ayudó a la actriz a continuar con la preparación de la obra con mayor seguridad, adaptando algunos de los movimientos iniciales.

Todo siguió su ruedo

Después de las dos caídas, la actriz acudió al hospital para comprobar que no había ninguna lesión importante: "Lógicamente fuimos al hospital para ver qué sucedía, pero está todo controlado", ha asegurado, transmitiendo tranquilidad sobre su estado.

Aunque reconoce que quizá tendrá que modificar alguno de los movimientos de la función, Lydia Bosch no está dispuesta a que este contratiempo frene su trabajo sobre el escenario: "Hay que cambiar algún movimiento, a lo mejor no me podré poner de rodillas y esta pierna un poco así".

Lydia Bosch | Gtres

A pesar del susto, la actriz afronta esta vuelta al teatro tras 37 años de parón con entusiasmo, y mantiene intactas las ganas de subirse al escenario. "Nada que pueda evitar que estemos haciendo esta función con ganas, con pasión y con mucha ilusión", ha asegurado.

Una actitud con la que Lydia demuestra que, incluso cuando los ensayos no salen exactamente como estaba previsto, lo importante es encontrar la manera de seguir adelante.