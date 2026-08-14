La hija de Michael Jackson, Paris, revela cómo conoció a su madre a los 15 años: "Entré y le dije: 'Hola, mamá'"

Paris Jackson sorprendió hace unos meses al compartir varias fotografías junto a su madre, Debbie Rowe y bromear sobre el enorme parecido físico que mantiene con ella. "Feliz Día de la Madre a la señora que usaron como molde durante el proceso de clonación", escribió entonces. Sin embargo, detrás de esa complicidad existe una historia mucho menos convencional: aunque Rowe es su madre biológica, Paris creció sin mantener una relación con ella y no comenzó a conocerla realmente hasta los 15 años.

La modelo ha hablado por primera vez con detalle del día en que conoció a su madre, Debbie Rowe. La hija de Michael Jackson tenía ya 15 años cuando se encontró conscientemente con la mujer que la había dado a luz y, lejos de protagonizar una escena especialmente emotiva, reaccionó con absoluta naturalidad.

Durante su entrevista en el podcast Call Her Daddy, Paris ha recordado que bajó las escaleras de la casa y encontró a Rowe sentada en el salón junto a su abuela, Katherine Jackson. "Entré y simplemente le dije: 'Hola, mamá'. Y ella me contestó: 'Hola'", ha relatado.

La joven no dudó en llamarla "mamá" desde el primer momento, aunque apenas sabía nada de ella. "Me senté, hablamos durante un segundo y después salimos y pasamos el día juntas", ha explicado sobre aquel encuentro.

Debbie Rowe se casó con Michael Jackson en 1996 y es la madre biológica de sus dos hijos mayores, Prince y Paris, nacidos en 1997 y 1998. Tras el divorcio de la pareja en 2000, el cantante obtuvo la custodia completa de ambos y fue quien se encargó de criarlos.

Paris ha explicado que comenzó a preguntar por su madre cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. "Pregunté algo como: '¿Cómo se llama?'. Me dijeron su nombre y yo pensé: 'Vale, genial'. Después seguí con mi vida", ha reconocido.

No fue hasta varios años después de la muerte de Michael Jackson, ocurrida en 2009, cuando ambas entraron en contacto. Paris asegura que acudió a aquella primera cita sin imaginar cómo debía comportarse ni esperar que surgiera inmediatamente una relación convencional entre madre e hija.

"Las expectativas pueden fastidiarnos", ha reflexionado. "Si comienzo una relación con expectativas, probablemente termine decepcionada, frustrada o irritada, o nazca algún resentimiento. Cuando no las tengo, creo un espacio muy bonito para que algo orgánico pueda florecer".

A pesar de haber crecido separadas, Paris descubrió pronto que compartía muchos rasgos con su madre. "Ella es Sagitario, así que tiene ese fuego. Yo soy Aries y también lo tengo. Somos muy parecidas", ha señalado.

Paris Jackson vía Instagram stories | Instagram Paris Jackson

La relación entre ambas se estrechó durante los últimos años de la adolescencia de Paris y ha seguido evolucionando desde entonces. La hija del rey del pop estuvo al lado de Rowe cuando fue diagnosticada con cáncer de mama en 2016 y este mismo año compartieron unas fotografías juntas, algo poco habitual en sus redes sociales.

Durante la entrevista, Paris también ha hablado de su peculiar infancia junto a Michael Jackson. Ha explicado que ella y sus hermanos utilizaban máscaras para que nadie reconociera sus rostros y pudieran disfrutar de planes cotidianos sin ser perseguidos por la prensa o los seguidores del cantante.

Aunque sabía que su padre era una estrella, tardó en comprender la verdadera dimensión de su fama. "Sabía que era famoso, pero no sabía hasta qué punto", ha reconocido. En casa, sin embargo, lo veía simplemente como su padre y su "mejor amigo": "Era un hombre muy divertido y yo era su pequeña princesa".