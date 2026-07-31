Victoria Federica e Irene Urdangarin, juntas de nuevo: así están siendo sus vacaciones en Mallorca

Cada verano, Mallorca vuelve a convertirse en el punto de encuentro de la familia Borbón. Aunque durante algunos años las nuevas generaciones apenas dejaron ver su presencia en la isla, poco a poco han recuperado esa tradición ligada al Palacio de Marivent y a los días de descanso junto a la reina Sofía.

Antes incluso de la llegada de los reyes Felipe VI y Letizia, Victoria Federica puso rumbo a la isla para disfrutar de unas vacaciones muy especiales. Allí se ha reunido con varios de sus primos y, especialmente, con Irene Urdangarin.

Juntas han protagonizado uno de los momentos más comentados de estos días gracias a una publicación en redes sociales que ha dejado entrever la buena relación que mantienen. Te contamos todos los detalles sobre sus vacaciones en este artículo.

Victoria Federica y Felipe Juan Froilán en el aeropuerto de Mallorca | Gtres

Reencuentro familiar

Victoria Federica siempre ha sido muy discreta cuando se trata de mostrar su faceta más personal. Aunque comparte con frecuencia imágenes de sus viajes, sus looks o algunos momentos de ocio, rara vez enseña escenas relacionadas con la intimidad familiar.

Sin embargo, en esta ocasión ha hecho una pequeña excepción. La influencer ha compartido una selección de fotografías de sus vacaciones en Mallorca en las que, entre paisajes mediterráneos y días de navegación, ha incluido una imagen junto a Irene Urdangarin.

La foto, espontánea, divertida y discreta, refleja la complicidad que existe entre ambas primas, que crecieron compartiendo muchos veranos en la isla y que ahora, ya convertidas en adultas, parecen haber recuperado esa tradición familiar.

Victoria Federica e Irene Urdangarin en Mallorca | Instagram

Además, la hija de la infanta Cristina comentó la publicación con un "Ehhhhhh che che che !!!!!!!", a lo que Victoria Federica contestó: "Te reeee quiero hermanitaa", dejando claro que su relación siempre ha ido más allá de ser simplemente primas.

La publicación no muestra el resto del encuentro en Marivent, manteniendo la privacidad que siempre ha caracterizado a la familia, pero deja claro que estos días han servido para disfrutar del tiempo juntos lejos del foco mediático.

Victoria Federica e Irene Urdangarin en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Su relación

Entre todos los miembros de la familia presentes en Mallorca, Irene Urdangarin ha sido la única que ha tenido un protagonismo especial en las imágenes compartidas por Victoria Federica.

De hecho, esta ha sido la única fotografía en la que Victoria ha querido mostrar abiertamente parte de sus vacaciones con la familia. Las dos aparecen disfrutando de un día en alta mar, donde aprovecharon el buen tiempo para practicar paddle surf y darse un baño en el Mediterráneo.

A pesar de que sus vidas han seguido caminos muy diferentes en los últimos años, ambas continúan compartiendo una estrecha conexión cada vez que coinciden en reuniones familiares.

Un apoyo especial para la reina Sofía

Este verano también tiene un significado diferente para la reina Sofía. Es el primero que pasa en Mallorca tras la pérdida de su hermana, Irene de Grecia, una de las personas más importantes de su vida y con quien compartía largas temporadas en Marivent.

Por ese motivo, varios miembros de la familia habrían adelantado su llegada a la isla para acompañarla durante los primeros días del verano. Victoria Federica, las infantas Elena y Cristina y algunos de sus hijos han querido arropar a la emérita en unas semanas especialmente emotivas.

La reina Sofía con sus nietos Victoria Federica de Marichalar, Irene, Juan Valentín, Miguel y Pablo Nicolás Urdangarin en Mallorca en 2015 | Gtres

Mientras tanto, la hija de la infanta Elena continúa disfrutando de uno de sus mejores momentos personales. Además de compartir tiempo con su familia, ha aprovechado estos días para desconectar, navegar por la costa mallorquina y disfrutar del ambiente mediterráneo que cada verano convierte a la isla en el refugio favorito de los Borbón.

Aunque ha ido enseñando pequeños detalles de sus vacaciones, Victoria ha mantenido intacta la discreción sobre todo lo que sucede dentro del Palacio de Marivent, preservando la intimidad de un encuentro familiar que, una vez más, ha transcurrido lejos de los focos.