Georgina Rodríguez se enfrenta a las críticas por su cuerpo y revela qué le dijo Cristiano Ronaldo

Las mujeres estamos sometidas a unas presiones estéticas mucho más estrictas que los hombres, y, en verano, se acentúan aún más al estar parte de las vacaciones en bañador, mostrando nuestros cuerpos.

Además, a través de las redes sociales es muy sencillo comentar y criticar cuerpos ajenos, y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Georgina Rodríguez. La modelo y empresaria está disfrutando de unas vacaciones en familia, y, tras la publicación de algunas imágenes de ella en biquini, han aparecido miles de comentarios opinando sobre su cuerpo.

Ante esta situación, la celebridad ha decidido alzar su voz, puesto que ella misma ha confesado que "esto pasa cada verano, cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia", y compartiendo un post de Instagram con unas palabras llenas de reivindicaciones y reflexiones que han abanderado la lucha de muchas mujeres presionadas por cumplir con un estereotipo social.

Así pues, en este artículo os presentamos las necesarias palabras que Georgina ha compartido con el mundo, muy necesarias para recordar a diario que nuestro cuerpo es nuestro mayor privilegio.

Un referente para muchas

Georgina inicia el mensaje diciendo: "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo".

También reflexiona sobre su papel como madre de familia: "Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos".

Georgina Rodríguez | Gtres

Además, la modelo resalta que transmitir estos valores a sus hijos también le ayudan a ella a creérselos más: "Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía".

Las palabras de Cristiano

En este caso, Georgina se ha apoyado mucho en Cristiano, padre de sus hijos y futuro marido: "Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'".

A lo que ella misma afirma que Cristiano le contestó: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo | Gtres

Con esto, la fundadora de la firma de ropa Mimoa, lo que quiere decir es que "a veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa", haciendo una clara referencia al futbolista.

Últimas reflexiones

"Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?", ha comentado la también creadora de contenido.

"Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar", ha comentado Georgina, añadiendo que "nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí".

Georgina Rodríguez | Gtres

La modelo, que parte de su contenido lo dedica a mostrar sus rutinas de ejercicio, afirma sin miedo: "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones".

Para concluir, Georgina Rodríguez ha lanzado su última reflexión: "Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir. Y eso… no lo cambiaría por ningún ideal impuesto".