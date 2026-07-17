¿El nieto favorito? Así es el vínculo que une a Froilán con el rey Juan Carlos desde que era un bebé

Está mal decir que un abuelo tiene un nieto favorito, pero en el caso del rey emérito Juan Carlos I, su afinidad con Froilán es más que evidente. Juntos han compartido confidencias, veranos inolvidables y, finalmente, el exilio voluntario a Abu Dabi, donde han estrechado lazos y compartido aficiones.

Hoy, aprovechando que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar cumple 28 años, repasamos su vida al lado de su abuelo en imágenes.

Primeros años de complicidad

Froilán nació el 17 de julio de 1998 en la clínica Ruber de Madrid. Poco después viajaría por primera vez a Mallorca para pasar junto a su familia las vacaciones de verano en el Palacio de Marivent. Allí, en los tradicionales posados estivales, ya podíamos ver cómo a don Juan Carlos se le caía la baba mirando a su primer nieto.

Familia real en Marivent con Froilán recién nacido | Gtres

Esa misma mirada de ternura se repitió unos meses después, el domingo 4 de octubre -coincidiendo con la víspera de San Froilán-, durante el bautizo del pequeño. El salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela acogió la celebración en la que el rey Juan Carlos ejerció oficialmente de padrino junto a la abuela paterna del niño.

Bautizo de Froilán | Gtres

Pasiones compartidas desde la cuna

Cuando tan solo era un bebé de cinco meses, su abuelo ya se encargó de acercarlo a una de sus mayores pasiones: el esquí. Una mítica fotografía tomada en enero de 1999 inmortalizó a la familia en Baqueira Beret, la estación favorita del emérito. En ella vemos a los reyes Juan Carlos y Sofía disfrutando de la nieve junto a su hija mayor y Jaime de Marichalar, quien sostiene en brazos a un pequeño Froilán bien abrigado con un mono azul cielo.

Familia real en Baqueira Beret | Gtres

El mar fue otra de las grandes aficiones que compartieron desde muy pronto. En las vacaciones del año 2000 en Mallorca, don Juan Carlos no dudó en llevarse a su nieto y ahijado a navegar, asegurándose en todo momento de que el pequeño estuviera bien protegido del sol con su gorra.

Rey Juan Carlos y Froilán en Mallorca | Gtres

En las buenas y en las malas

Pronto comenzaron a llegar el resto de nietos a la Zarzuela, pero el emérito siguió siempre muy pendiente del primogénito de la infanta Elena.

Rey Juan Carlos y Froilán | Gtres

Era habitual ver a don Juan Carlos enseñándole a Froilán el mundo a través de sus ojos o disfrutando juntos de emocionantes partidos de tenis.

Jaime de Marichalar, Froilán y don Juan Carlos en un partido de tenis | Gtres

Su estrecha relación fue mucho más allá de los buenos momentos. Cuando el matrimonio de sus padres comenzó a distanciarse, Froilán vivió varios momentos de rebeldía propios de la adolescencia. En esa etapa difícil, su abuelo estuvo ahí para sostenerle la mano, guiarle y acompañarle en momentos tan importantes como la audiencia con el papa Benedicto XVI.

Rey Juan Carlos y Froilán | Gtres

Incluso tras la abdicación del rey Juan Carlos I en 2014 en favor del rey Felipe VI, seguimos viéndoles compartir tardes de toros o jornadas de polo, ajenos al foco mediático.

Familia real disfrutando de una jornada de toros | Gtres

Su nueva vida en Abu Dabi

El traslado del rey Juan Carlos a Abu Dabi en 2020 marcó un antes y un después, pero la distancia no los separó. En 2023, Froilán decidió mudarse también allí para acompañar a su abuelo y alejarse de la presión mediática en España.

Froilán y don Juan Carlos en Abu Dabi | Gtres

En los Emiratos Árabes, el joven ha compaginado sus estudios de máster a distancia con su trabajo en una multinacional dentro de los departamentos de marketing y relaciones públicas. En su tiempo libre, su prioridad absoluta sigue siendo su abuelo, a quien acompaña a diversos eventos oficiales y deportivos, como el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin, demostrando que su unión sigue siendo inquebrantable.