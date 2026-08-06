DECIDA UNAS BONITAS PALABRAS A SUS PADRES
Pablo Urdangarin reaparece con un llamativo cambio de look y lo comparan con el futbolista Ferran Torres
Pablo Urdangarin ha reaparecido con una imagen renovada que ha revolucionado las redes sociales. Además, el sobrino del rey Felipe VI ha dedicado unas cariñosas palabras a sus padres.
Publicidad
Pablo Urdangarin vuelve a convertirse en protagonista de la actualidad. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sorprendido con un llamativo cambio de look, que no ha tardado en hacerse viral.
Su nuevo corte de pelo ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han encontrado un gran parecido con el futbolista Ferran Torres.
Más allá de su imagen, el joven también ha concedido unas declaraciones que reflejan el buen momento personal que atraviesa. Preguntado por sus padres, Pablo aseguró que es "fan" tanto de Iñaki Urdangarin como de la infanta Cristina y confesó que ambos le siguen dando "muy buenos consejos", unas palabras con las que demuestra la estrecha relación que mantiene con los dos pese a los cambios que ha vivido su familia en los últimos años.
En el plano deportivo, Pablo continúa centrado en su carrera como jugador profesional de balonmano. El lateral derecho milita en el Fraikin BM Granollers, uno de los clubes históricos de la Liga Asobal, al que llegó en 2023 procedente de las categorías inferiores del FC Barcelona. Desde entonces ha ido ganando protagonismo gracias a su progresión, consolidándose como una de las jóvenes promesas del balonmano español.
Mientras sigue creciendo sobre la pista, su naturalidad ante los medios y su renovada imagen han vuelto a situarlo en el foco mediático, convirtiéndolo en uno de los nombres más comentados de los últimos días.
Más Celebrities
- El cumpleaños más difícil de Paula Echevarría: su emotivo mensaje en recuerdo de su padre
- David Bustamante, sobre su dolor por la muerte del padre de Paula Echevarría: "Ha sido mi suegro durante muchos años"
- Shaila Dúrcal, apoyo absoluto a su hermana Carmen Morales en el homenaje que le hará a su madre, Rocío Dúrcal
Publicidad