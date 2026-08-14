Lady Di y sus looks de verano más icónicos que siguen inspirando a día de hoy

Lady Di siempre ha sido considerada uno de los grandes iconos de la moda. Su estilo, elegante pero cercano y con un punto desenfadado, consiguió marcar tendencia en los años 80 y 90, y muchas de sus elecciones siguen siendo una referencia a día de hoy.

Y es precisamente durante el verano cuando encontramos algunos de sus looks más memorables. Vestidos ligeros, shorts, camisas y accesorios que combinaba con naturalidad y que, décadas después, continúan encajando perfectamente en las tendencias actuales.

Sus estilismos estivales son una fuente de inspiración para quienes buscan propuestas cómodas, sencillas y con ese toque clásico que nunca pasa de moda. Por eso, en este artículo repasamos algunos de sus looks estivales más icónicos y los reinterpretamos para demostrar que muchas de sus elecciones siguen teniendo cabida en nuestro armario actual.

Lady Di | Gtres

El uniforme de verano que nunca falla

Lady Di demostró en numerosas ocasiones que no hacía falta complicarse demasiado para conseguir un look impecable. Una de sus combinaciones más sencillas y atemporales era la formada por unos vaqueros, una camiseta básica y unas sandalias.

Lady Di | Gtres

Una apuesta cómoda y fácil de llevar que sigue funcionando perfectamente en la actualidad y que podemos completar con un bolso de rafia o unas gafas de sol para darle un toque más veraniego.

Vestido denim con cinturón

El denim también formaba parte del armario de verano de Lady Di, que apostaba por vestidos vaqueros para conseguir estilismos informales pero muy cuidados. El cinturón, además de marcar la silueta, aporta un punto más sofisticado a la propuesta.

Lady Di | Gtres

Una combinación que podemos recuperar esta temporada con unas sandalias planas o de tacón y accesorios minimalistas.

El look de playa de cada verano

Para sus jornadas más relajadas, Lady Di también apostaba por vestidos ligeros y frescos, algunos con estampados tan llamativos como el animal print.

Lady Di | Gtres

Los diseños con aberturas son especialmente interesantes para el verano, ya que permiten crear un look cómodo y favorecedor sin renunciar a las tendencias. Una opción perfecta para llevar sobre el bañador y completar con unas sandalias y un bolso de playa.

Vestido corto con cuello halter

El cuello halter es uno de esos detalles que consigue transformar por completo un vestido sencillo. Lady Di recurrió a esta silueta en diferentes ocasiones, demostrando que los vestidos cortos también podían ser una alternativa elegante para los meses de calor.

Lady Di | Gtres

Hoy podemos llevarlo tanto en una cena de verano como en una celebración, combinándolo con sandalias de tiras y joyas discretas.

Elegancia sin renunciar a la frescura

Los vestidos largos también tuvieron un lugar destacado entre los estilismos estivales de Lady Di. En especial, aquellos diseños con escotes diferentes, como el asimétrico, que aportan un toque original sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.

Lady Di | Gtres

Una propuesta que sigue siendo perfecta para una ocasión especial durante el verano y que podemos combinar con unas sandalias minimalistas y un bolso pequeño.

El look más casual

Lady Di también supo convertir prendas muy básicas en auténticos looks de referencia. Los vaqueros cortos combinados con una camiseta de tirantes, e incluso con un bañador utilizado como top, forman una de esas apuestas informales que no pasan de moda.

Lady Di | Gtres

Es un estilismo especialmente práctico para los días más calurosos y podemos actualizarlo con unas zapatillas, unas sandalias deportivas o unas alpargatas.

Total look fresco: lino, algodón o seda

Cuando suben las temperaturas, elegir bien los tejidos es tan importante como escoger las prendas. Lady Di apostaba por materiales ligeros y frescos como el lino o el algodón, que además permiten crear looks elegantes sin resultar recargados.

Lady Di | Gtres

Un conjunto de dos piezas o un vestido confeccionado en alguno de estos tejidos puede convertirse en el aliado perfecto para los días más calurosos.

Comodidad con un toque desenfadado

Las bermudas son otra de las prendas que Lady Di incorporó a sus looks más casuales, normalmente combinadas con camisetas amplias para conseguir un resultado relajado y cómodo.

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Una fórmula que vuelve a estar muy presente en las tendencias actuales y que podemos llevar tanto con deportivas como con sandalias. Para elevar el estilismo, basta con añadir un cinturón, un bolso estructurado o unas gafas de sol.

Vestido o falda efecto globo

El efecto globo es otra de las siluetas que podemos encontrar en los estilismos de Lady Di y que actualmente es una absoluta tendencia. Tanto en vestidos como en faldas, este volumen aporta movimiento y convierte una prenda aparentemente sencilla en el centro del look.

Lady Di | Gtres

Para equilibrar la silueta, podemos combinarla con tops más ajustados y accesorios sencillos, dejando que la prenda sea la verdadera protagonista.

Así pues, décadas después, el estilo de Lady Di continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vestir con elegancia, naturalidad y personalidad. Muchas de las prendas y combinaciones que lució en su día siguen presentes en las tendencias actuales, demostrando que su armario estaba lleno de básicos y propuestas atemporales que podemos seguir adaptando a nuestro estilo hoy.