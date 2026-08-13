Lucía Rivera recuerda a su abuelo, fallecido recientemente, con un emotivo mensaje: ''Siempre serás mi mejor amigo''

Lucía Rivera atraviesa unos días especialmente difíciles tras la pérdida de su abuelo, Rafael Romero, padre de Blanca Romero, que falleció el pasado 9 de agosto a los 81 años. La modelo ha querido rendirle homenaje públicamente compartiendo varias fotografías junto a él y unas emotivas palabras de despedida.

Lucía Rivera posando en el photocall | Gtres

Lucía, hija de la actriz Blanca Romero y del torero Cayetano Rivera, ha querido compartir con todos el vínculo especial que la unía a su abuelo materno y recordar algunos de los momentos que compartieron a lo largo de los años.

A través de sus redes sociales, la modelo ha publicado diferentes imágenes en las que aparece junto a Rafael durante distintas etapas de su vida. Unas fotografías que reflejan la cercanía entre ambos y el importante papel que él desempeñó durante su infancia y adolescencia.

Con este homenaje, Lucía ha querido mantener vivo el recuerdo de Rafael y despedirse de una persona que, según ha dejado claro, ocupaba un lugar muy especial en su vida. Un mensaje que muestra el profundo cariño que sentía por su abuelo y el vacío que deja su ausencia.