Chino Darín ya dejaba hace un año alguna pista sobre sus planes de paternidad con Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y Chino Darín se convertirán en padres en unos meses. Una noticia que pillaba a todo el mundo por sorpresa pues la actriz ha sabido ocultar su tripa a la perfección para no levantar la mínima sospecha y que la noticia se filtrase.

"Esto no es IA 🥹💖", con esa frase Úrsula publicaba en su perfil de Instagram una foto con lo que parece un camisón blanco con detalles de encaje y una tripa bastante abultada.

Así, la pareja, que no está acostumbrada compartir cosas de su vida privada, decidía anunciar su primer embarazo de la forma más sencilla y fiel a su estilo.

Chino Darín ya nos adelantó su paternidad hace un año

Fue hace un año durante el Festival de Cine de Málaga cuando Chino Darín hablaba más abiertamente de sus planes de futuro junto a Úrsula Corberó cuando le preguntaban por boda e hijos.

"¿Qué es lo mejor de Úrsula Coberó?", le decían a lo que él, de manera humorística, respondía "Yo". "¿Te ves casándote?", era la siguiente pregunta y el actor muy seguro decía un rotundo: "No". "¿Y siendo papi?", seguía y Chino respondía: "Puede ser".

Chino Darín respondiendo a la prensa | Gtres

La historia de amor de Chino Darín y Úrsula Corberó

Úrsula Coberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie de Antena 3, La embajada, en 2015 y desde ese momento, no se han separado.

En más de una ocasión, la propia Úrsula ha contado cómo fue su primer encuentro ya que ella llegó al set de rodaje y se presentó diciendo: "Hola, soy tu novia", pues en la ficción eran pareja.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Gtres

Su relación traspasó las pantallas y a día de hoy, 10 años después de su primer encuentro, anuncian que están esperando su primer bebé juntos del que aún no se sabe si será niño o niña y cuando nacerá.