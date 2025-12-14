Shakira confiesa si se arrepiente de la indirecta a Clara Chía en su canción: "Es uno de mis versos más logrados"

Después de separarse de Gerard Piqué y conocerse que el entonces futbolista del Barca la había engañado con Clara Chía, Shakira hizo arder a las redes y dio la vuelta por todo el mundo con su single Music Sessions vol.53 con Bizarrap en el que le lanzó numerosos dardos.

La cantante ya le había dedicado varias indirectas en Te felicito y Monotonía, pero en este caso cantaba versos como "Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú".

Gerard Piqué y Clara Chía | GtresD

Además, se acordaba de Clara Chía con frases como "tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena", "Yo valgo por dos de 22" (comparando su edad con la de ella), y "Cambiaste un Ferrari por un Twingo / un Rolex por un Casio".

A punto de cumplirse tres años de aquella canción, Shakira ha hablado con Vanity Fair y ha confesado si lamenta lo que cantó.

Shakira en su concierto de Río de Janeiro | Gtres

"¿Si me arrepiento? No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida", ha reconocido la artista colombiana.

En esa misma entrevista, la cantante ha señalado que "como cualquier ser humano, he sufrido pérdidas, decepciones, tristeza, traiciones y situaciones realmente amargas" y añadía que "he perdido a personas a las que amaba, personas en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que nos aterrorizan. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido. Y todo eso me ha hecho más fuerte".

Eso sí, Shakira ha admitido que sigue creyendo en el amor: "Cuando veo cómo mi madre mira a mi padre... Creo que el amor es totalmente posible".