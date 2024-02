Toñi Moreno reconoce que su amiga María del Monte está "afectada y mal" tras la detención de Antonio Tejado

Toñi Moreno se embarca en una nueva aventura profesional de la mano de su nueva gama de productos de belleza Con Alma Golden y lo hace con el apoyo de muchos de sus amigos que no han querido dejarla sola en un día tan especial para ella. A pesar de la gran amistad que la presentadora comparte con María del Monte, la artista fue una de las grandes ausentes en la cita.

"Estaba invitada, me ha dicho que venía, no la he vuelto a llamar, si le apetece vendrá y si no pues no vendrá, las amigas estamos para eso, para ayudarnos, querernos mucho y entenderlo todo", ha reconocido Toñi ante las cámaras de Europa Press. Lo cierto es que la cantante no atraviesa un buen momento después de la detención de su sobrino, Antonio Tejado, acusado de ser el "autor intelectual" del robo de su casa.

Toñi Moreno y María José Campanario en un evento | Gtres

Desde que estallase la bomba, María del Monte ha intentado mantenerse alejada del foco, guardando silencio y con la discreción por bandera. Una actitud que también ha seguido su amiga Toñi: "He sido la periodista que he hablado con María todos los días y menos información he dado. Soy amiga suya, yo le he llamado para decirle cómo está, está afectada y está mal, no es para menos. La conocéis todos, nunca la habéis visto tan afectada, ella ha pedido que le ayudemos a recuperar su vida y creo que lo tenemos que hacer".

Toñi Moreno y María del Monte en la presentación del centro cultural Lola Flores | Gtres

Además, ha vuelto a subrayar las palabras que su amiga dijo y que son las únicas que ha pronunciado tras este giro inesperado de los acontecimientos: "Ella lo ha dicho, confía en la ley, en la presunción de inocencia. Que estamos en un estado garantista, tenemos que confiar en que se cumplirá la ley y Antonio tendrá todas las garantías".

Pero María del Monte no es la única protagonista de la actualidad. Desde que se conociera su nueva paternidad, Bertín Osborne también ha copado titulares, aunque continúa refugiado del ojo mediático. Y Toñi ha hablado de él, confesando que también estaba invitado al evento pero que no ha tenido confirmación por su parte. Además, ha reconocido que tras el nacimiento del bebé del presentador junto a Gabriela Guillén ha dejado de hacerle algunas bromas: "Yo no le pregunto nada ni le digo nada. Antes bromeaba con él con cosas de: me tienes que pasar la pensión de la niña. Yo le decía: tiene toda tu cara. Ya no bromeo con eso".