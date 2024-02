Gaby Sánchez, "petrificada" ante la entrada en prisión de Antonio Tejado, revela cómo fue su historia de amor: "Se volvió loco"

Mientras la madre de Antonio Tejado sigue guardando silencio una semana después de la entrada en prisión del sobrino de María del Monte, sus exparejas sí se han querido pronunciar. Después del testimonio de Chabeli Navarro, ha sido Gaby Sánchez la que ha dado un paso al frente para contar su verdad y desvelar el lado más oscuro del ex de Rosario Mohedano.

Gaby y Antonio tuvieron una relación de varios meses en 2021; meses que, en palabras de ella, fueron una pesadilla. Después de contar en Y ahora Sonsoles cómo fue su relación, el ambiente en el que se movía y lo complicado que fue, ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha retirado estar "petrificada" tras la entrada en prisión de su ex, aunque ha asegurado que no le sorprende: "Me lo podía esperar. Me parece totalmente normal en su vida".

Antonio Tejado | Gtres

También ha hablado de sus "malas formas", de su carácter y de haber estado inmersa en algunas situaciones "muy violentas", llegando incluso a pasar miedo: "Se volvió loco conmigo, loco, loco, totalmente ido. De hecho, la última que fue la peor fue cuando me fui y ya decidí venirme a Madrid". Sin embargo, ha dejado claro que a pesar de todo nunca se le pasó por la cabeza tomar acciones legales contra él.

Gaby también ha apoyado el testimonio de Chabeli, asegurando que el tiempo que estuvo con él no tenía "ninguna relación" con María del Monte y que nunca le contó nada de ella: "Era nula, como si no existiera, como si no fuera su tía". Pero no solo eso, si no que su familia no sabían "absolutamente nada de la vida que llevaba él, ni de cómo era él como persona, ni de los hábitos…". No ha querido entrar en más detalles, subrayando que eran hábitos "muy muy complicados". Antes de irse, Gaby ha confesado lo único que desea de todo este proceso judicial: "Deseo que si ha hecho algo, que lo pague".