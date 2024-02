María José, madre de Antonio Tejado, abatida tras visitarle por primera vez en prisión: "No tengo ganas de nada"

Este sábado, Antonio Tejado ha recibido las primeras visitas desde que entró en la cárcel de Sevilla 1 tras su ingreso en prisión provisional hace justo una semana por ser el presunto "autor intelectual" del asalto a la casa de su tía, María del Monte, e Inmaculada Casal. Ahora, su madre, María José García, ha podido visitarle y, completamente abatida, ha pedido a los medios de comunicación respeto ante la situación tan complicada que están atravesando.

Son muchos los medios que han confirmado que el ex de Rosario Mohedano está más "tranquilo" que los primeros días entre rejas y que ha encontrado en la lectura su refugio. Mientras tanto, su progenitora no ha podido evitar derrumbarse antes de entrar al centro penitenciario, rompiendo a llorar ante las cámaras minutos antes de reencontrarse con su hijo y abrazarlo por primera vez desde que fue detenido el 9 de febrero por pertenecer supuestamente a la organización criminal que atracó violentamente a su tía el pasado agosto.

María José, madre de Antonio Tejado, después de visitarle en prisión | Europa Press

Una visita de la que no ha trascendido ningún detalle y tras la que María José ha reaparecido completamente abatida y con una importante petición a la prensa. "Perdona hijo pero no voy a hablar más nada ni nada. Lo único que os pido que me dejéis tranquila", ha rogado a las puertas de su domicilio, sincerándose sobre cómo está llevando que Antonio esté en prisión y que cada vez se conozcan más pruebas e indicios de su implicación en el atraco a María del Monte. "No tengo ganas de nada ¿vale?", ha sentenciado.

Muy afectada, María José ha evitado confirmar ni desmentir las informaciones sobre la deuda que su hijo tendría con Hacienda, limitándose a continuar su vida con la normalidad que le permita la situación, pero alejada del foco mediático en la medida de lo posible.