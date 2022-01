La foto del pasado de Sara Carbonero donde la confunden con Angelina Jolie

Sara Carbonero revolucionaba hace apenas unas horas las redes sociales al publicar una fotografía de hace años en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,1 millones de seguidores.

Al parecer, Carbonero ha estado buscando en su baúl de los recuerdos y ha querido compartir con todos sus seguidores su gran hallazgo. Se trata de una fotografía en la que se le ve de frente y resalta sin ninguna duda su notable belleza. Sara ha titulado la instantánea: "Just remember" (Solo recuerda).

Acompañando a la instantánea ha rescatado una cita del novelista James Baldwin: "El reto está en el momento; el tiempo es siempre ahora". La manchega, además, aprovechaba esta publicación para felicitar el Día de Reyes a sus seguidores mediante un 'hashtag'.

En cuestión de minutos, la fotografía se hizo viral, causando un gran revuelo en redes pues a algunos de los usuarios les ha llamado especialmente la atención un detalle de la instantánea. Y es que, muchos han coincidido en lo mismo asegurando que no reconocen a la periodista en la foto e incluso han resaltado su gran parecido con Angelina Jolie.

La imagen alcanzó más de 78,7 mil likes y 721 comentarios, entre los cuales destacaron: "No pareces tú en esta foto. Es más, te veo mejor ahora"; '' Se puede ser más bella? Angelina qué…? Sara Carbonero!!!''; No te reconozco en esta imagen"; "Impresionante Sara!! Guapísima!"; "Qué bellezón!"; ''Ostras.. No pareces tú! Qué rara.. No?"; "Sales bien en todas las fotos querida Sara, pero aquí ya te superas!".

