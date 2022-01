The Weeknd reaviva los rumores de relación con Angelina Jolie

El pasado mes de julio salieron a la luz una serie de fotografías que relacionaban al cantante The Weeknd con la actriz Angelina Jolie, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esto. Ahora, una de las canciones del último disco del cantante ha revelado importantes pistas sobre su situación sentimental y su posible romance con la actriz.

Abel Makkonen Tesfaye, como se llama realmente el cantante, acaba de publicar el disco 'Dawn FM' y en una de las canciones da pistas muy reveladoras sobre su posible romance. Se trata del tema 'Here we go again', en español: "allá vamos de nuevo", un título bastante revelador.

Enamorado de nuevo

La letra de la canción habla sobre el miedo que tiene de volver a enamorarse tras las decepciones pasadas, sin embargo, una de las frases no ha pasado desapercibida para los fans que ya han asumido que está dedicada a Angelina Jolie. Así dice la canción:

"Mi nueva chica es una estrella de cine, la quiero y la hago gritar como Neve Campbell (en 'Scream') pero cuando la hago reír me cura los pensamientos tristes. Dije que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo".

Definitivamente, The Weeknd podría estar viviendo el inicio de una nueva relación, aunque por el momento no sabemos si "estrella de cine" es una metáfora o está hablando de forma literal. Ni el cantante ni Angelina Jolie se han pronunciado al respecto.

Las relaciones de The Weeknd

Se trate de Angelina Jolie o no, lo cierto es que el cantante ha dado que hablar con sus relaciones románticas. Las más sonadas fueron con la modelo Bella Hadid y posteriormente con la también cantante Selena Gomez.

La tensión entre Bella Hadid y Selena Gomez era palpable, y en las redes sociales eran habituales los rumores y polémicas. Las dos relaciones fueron muy comentadas y mediáticas. Quizás por eso mismo, Abel Makkonen ha terminado por tener un poco de miedo a volver a enamorarse.

