⁠Tana Rivera y Andrés Roca Rey, ¿pareja sorpresa? Los paralelismos de la hija de Fran Rivera con su madre y abuela

Este comienzo de 2026 está dejando grandes titulares en lo que se refiere a las nuevas parejas de famosos que se están formando. Recientemente, se reveló que Tamara Gorro y Cayetano Rivera comenzaban una relación y, ahora, la sobrina del torero estaría saliendo con Andrés Roca Rey.

Según esta información que ha desvelado Y Ahora Sonsoles, la joven y el torero llevarían juntos desde hace unas semanas, aunque ambos se conocen desde hace tiempo y comparten amigos. De esta forma, el romance habría comenzado poco antes de Semana Santa.

Tana Rivera viendo torear a Roca Rey en 2021 | Gtres

Una noticia que llega después de la ruptura de Tana con el empresario sevillano Manuel Vega tras haberse dado otra oportunidad. Por su parte, el torero peruano de 29 años fue vinculado con Victoria Federica, una relación que nunca fue confirmada.

Eso sí, ninguno se ha pronunciado aún sobre este posible romance, aunque las comparaciones con la madre y la abuela de Tana son inevitables, pues, de confirmarse, tendría un curioso paralelismo con ambas.

Eugenia Martínez de Irujo conoció a Fran Rivera en los ruedos a comienzos de los años 90 cuando él tenía 18 años y la hija de la duquesa de Alba, 24. Lo suyo también comenzó como una historia de amistad hasta que empezaron un noviazgo que terminó en 1998 en una multitudinaria boda celebrada en la Catedral de Sevilla. Fruto de esta relación nació Tana, pero sus padres terminaron por separarse en 2002.

Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera | Gtres

Anteriormente, la madre de Fran, Carmina Ordóñez, hija del legendario torero Antonio Ordóñez, se casó con el también diestro Francisco Rivera 'Paquirri', convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de la segunda mitad del siglo XX en España. Ambos se casaron en 1973 y terminaron en 1979.

Paquirri y Carmina Ordónez | Gtres

A falta de la confirmación oficial, tanto Tana como Roca Rey suelen mantener su vida privada lejos de los focos.