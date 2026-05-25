Julián Porras, sobre el conflicto con Francisco, hermano de Olivia de Borbón, y el motivo de su ausencia en la misa

Julián Porras ha reaparecido este fin de semana en Las Ventas para disfrutar de una tarde de toros muy especial junto a varios amigos del mundo taurino. El empresario no ha querido perdérselo y ha acudido para mostrar públicamente su apoyo a Tomás Rufo y Sebastián Castella.

"Vengo a echarle un capote", ha comentado entre risas, dejando claro el cariño y la admiración que siente por ambos toreros y mostrando una vez más su firme defensa de la tauromaquia.

Julián Porras hablando con la prensa | Europa Press

"Yo siempre apoyo la fiesta aquí en España", ha asegurado orgulloso, destacando además el gran ambiente que se vive este año en la feria y la enorme acogida del público.

Sin embargo, más allá de la tauromaquia, Julián Porras también ha terminado pronunciándose sobre el conflicto familiar relacionado con el hermano de Olivia de Borbón, Francisco de Borbón, y la polémica del ducado.

Olivia de Borbón y su hermano Francisco | Gtres

Eso sí, el empresario ha preferido mostrarse prudente al tratarse de un tema donde entra la justicia. "Yo del hermano de Olivia no hablo", ha respondido tajante, aunque dejando claro que le guarda "un cariño especial".

Aun así, Julián sí ha querido lanzar un mensaje conciliador sobre toda esta situación familiar: "En esta vida todo tiene solución". Además, el marido de Olivia de Borbón también ha sorprendido al asegurar que será ella quien terminará pronunciándose públicamente sobre toda esta polémica "dentro de poco".

Olivia de Borbón y Julián Porras | Gtres

Por otro lado, Julián Porras también ha reaccionado y ha contado el motivo de su ausencia en la reciente misa homenaje celebrada en memoria del padre de Olivia, que organizó su hermano, reconociendo que no fueron invitados al acto: "No estábamos invitados, no sabíamos nada", ha explicado sin querer alimentar más tensión familiar y dejando claro que respetan completamente las decisiones tomadas por el resto de la familia.