Emiliano Suárez confirma el fin de la amistad entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal: "Yo sé todo"

Emiliano Suárez ha acudido este fin de semana a la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, para disfrutar de una tarde de toros. Muy amable con la prensa, el empresario ha reconocido que esperaba "que salga bien" aunque dejando claro que "esto nunca se sabe" en el mundo de los toros.

Además, Emiliano no ha ocultado su admiración por Morante de la Puebla, confesando incluso que es "más morantista que roquista", aunque alegrándose de la recuperación de ambos toreros tras los últimos sustos vividos recientemente.

Durante la conversación, el productor también ha explicado que su mujer, Carola Baleztena, no le había acompañado en esta ocasión porque se encontraba en El Rocío: "Eso no me gusta", ha comentado entre risas dejando claro que cada uno tiene "sus historietas".

Emiliano Suárez atendiendo a la prensa | Europa Press

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista ha llegado cuando le han preguntado por los rumores que apuntan a una posible ruptura de amistad entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal. Dos mujeres que durante años presumieron de ser muy amigas. Las especulaciones aumentaron todavía más después de la ausencia de la diseñadora en la fiesta del 60 cumpleaños de la cantante, una celebración a la que sí acudió Rocío Martín Berrocal, hermana de la diseñadora. Aunque ninguna de las dos ha querido pronunciarse públicamente sobre este supuesto enfado, ahora Emiliano Suárez ha confirmado que la relación entre ambas no atravesaría precisamente su mejor momento.

Lejos de esquivar el tema, Emiliano Suárez ha sorprendido al reconocer que conoce perfectamente toda la situación: "Hombre, yo sé todo, claro. ¿Cómo no lo voy a saber?", ha respondido dejando claro la gran amistad que tiene con Marta Sánchez y Fede León.

Eso sí, el empresario también ha dejado claro que no tiene intención de seguir hablando sobre el tema: "Mi opinión sobre Victoria ya la di y ahora la que tenéis que preguntar es a Marta". Aun así, Emiliano sí ha terminado dejando una de las frases más contundentes al hablar de Vicky Martín Berrocal: "El que no se habla con ella y no me importa decirlo soy yo".

"Me produce mucho dolor cuando las personas se portan mal con mis amigos", ha explicado reflexionando sobre la importancia de rodearse únicamente de las personas que realmente aportan tranquilidad y cosas positivas.

Muy sincero, Emiliano Suárez también ha reconocido que durante años pudo sentirse "deslumbrado" por determinadas situaciones o personas, aunque asegura que ahora atraviesa una etapa mucho más tranquila y en paz consigo mismo.