La boda de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera: así fue el enlace más mediático de los 90

El 23 de octubre de 1998, Sevilla fue testigo de una de las bodas más mediáticas de la década: Eugenia Martínez de Irujo, hija de la duquesa de Alba, y Fran Rivera, hijo del torero Paquirri y Carmina Ordóñez.

La ceremonia, celebrada en la Catedral de Sevilla, reunió a aproximadamente 1.400 invitados y fue transmitida en directo por televisión, convirtiéndola en un evento de gran cobertura mediática.

Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera | Gtres

Más sobre la ceremonia y la celebración

Eugenia lució un vestido de novia de satén diseñado por Emanuel Ungaro, con escote cuadrado y detalles de encaje, complementado con una tiara de perlas y diamantes que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo, tía bisabuela de la madre de la novia.

La llegada de la novia a la ceremonia fue en carruaje, acompañada de su hermano Cayetano, quien fue el padrino de la boda. Un acto que añadió un toque de cuento de hadas al evento.

Eugenia Martínez de Irujo, y su hermano, en su boda | Gtres

El ambiente festivo de la celebración se mantuvo durante el convite en La Pizana, la finca familiar de Eugenia, donde los invitados disfrutaron de una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

El divorcio

El matrimonio entre Eugenia y Fran duró cuatro años, finalizando en 2002. Fruto de su unión nació Tana Rivera, quien se convirtió en el centro de una disputa legal por su custodia.

Según un comunicado conjunto emitido por la pareja en marzo de 2002, anunciaron su separación legal debido a diferencias insalvables, pidiendo respeto por su privacidad en ese momento tan difícil.

A pesar de la separación, Eugenia mantuvo la custodia de Tana, mientras que Fran disfrutó de un amplio número de visitas. Con el tiempo, ambos padres han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija.

Sin embargo, en 2012, surgieron tensiones cuando Fran expresó públicamente que se sentía despellejado como padre debido a las acciones de Eugenia tras la separación.

Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera | Gtres

El segundo amor de Eugenia

Tras su divorcio, Eugenia encontró el amor en Narcís Rebollo, un ejecutivo musical catalán. Rebollo, quien estuvo casado anteriormente con la abogada y nutricionista Anna Turón, con quien tiene dos hijos, comenzó su relación con Eugenia en 2017.

En noviembre de 2018, la pareja contrajo matrimonio en Las Vegas, Nevada, en una ceremonia íntima. Juntos han formado una familia y comparten su vida entre Barcelona y la finca de Eugenia en La Pizana.

Eugenia ha expresado en varias ocasiones su felicidad con Narcís, destacando su apoyo incondicional y la estabilidad que le ha brindado. La pareja mantiene una vida privada discreta, alejada del foco mediático.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo | Gtres

El segundo amor de Fran Rivera

Por su parte, Fran Rivera encontró el amor en Lourdes Montes, diseñadora de moda. La pareja se conoció en 2010 y comenzó su relación poco después.

Se casaron en 2013 en una ceremonia civil en Sevilla, seguida de una celebración religiosa en la capilla de la Esperanza de Triana. Juntos tienen tres hijos en común: Carmen, Curro y Nicolás.

Boda de Fran Rivera y Lourdes Montes | Gtres

La familia mantiene una vida estable y feliz, compartiendo momentos juntos en su hogar en Sevilla y en sus escapadas familiares. Fran y Lourdes han expresado en diversas ocasiones su deseo de mantener su vida privada alejada del foco mediático, priorizando el bienestar de sus hijos.