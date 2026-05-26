Borja Thyssen y Blanca Cuesta, muy discretos sobre el estado de salud de Tita Cervera en un momento delicado

Borja Thyssen y Blanca Cuesta atraviesan unos días especialmente complicados por la preocupación alrededor del estado de salud de la Baronesa Thyssen. Después de que surgieran distintas informaciones relacionadas con una posible recaída de Tita Cervera, el matrimonio ha sido visto mostrando máxima discreción y evitando hacer declaraciones.

Muy serios, Borja y Blanca han sido captados entrando rápidamente en un parking mientras intentaban esquivar a la prensa a toda costa sin responder a ninguna de las preguntas relacionadas con la salud de la Baronesa.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta evitando a la prensa | Europa Press

Ni el hijo de Tita Cervera ni su mujer han querido aclarar cómo se encuentra realmente la coleccionista de arte, evitando también pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que la situación no sería tan grave como se había comentado inicialmente.

Además, el matrimonio tampoco ha querido desvelar cómo está viviendo la familia estos momentos ni si todos permanecen tan unidos ante esta delicada situación familiar.

Tita Cervera, su hijo Borja Thyssen y Blanca Cuesta | Gtres

Hace apenas un mes, la Baronesa Thyssen tuvo que ser ingresada después de sufrir una neumonía que encendió todas las alarmas alrededor de su estado de salud. El silencio de Borja Thyssen y Blanca Cuesta llega después de que la propia Baronesa Thyssen desmintiera recientemente algunas de las informaciones publicadas sobre su estado de salud, intentando transmitir tranquilidad.