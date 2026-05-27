Lucía Rivera y su discreto novio, Fernando Wagner, han roto: los detalles de la ruptura

Lucía Rivera, hija de la actriz y modelo Blanca Romero y del torero Cayetano Rivera, ha roto su relación con Fernando Wagner, un joven mallorquín que se dedica a la profesión de broker, un agente que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor.

La pareja, que hizo pública su relación en verano de 2024 a través del Instagram de la joven modelo, ha roto tras casi 2 años de amor, un hombre que Lucía lo describía como “normal”, y que le aportaba la paz y la calma que ella necesitaba.

La exclusiva de esta noticia la ha lanzado la revista ¡Hola!, quien cuenta con personas cercanas del círculo de Lucía y Fernando que les han confirmado el fin de su romance. Te contamos todos los detalles de la ruptura y de la relación en este artículo.

Lucía Rivera | Gtres

Sobre la ruptura

Lucía Rivera y Fernando Wagner mantenían una relación a distancia, puesto que, al principio de su historia de amor, ella vivía en Milán, y, posteriormente, concretamente esta primavera, se mudó a Australia por trabajo.

Las fuentes cercanas de la pareja afirman que es la distancia lo que ha desgastado su pasión y amor el uno por el otro. A pesar de que la hija de Blanca y Cayetano iba a Mallorca siempre que podía a visitar a su amado, no fue suficiente teniendo en cuenta los miles de kilómetros que los separaban.

Lucía Rivera con Fernando Wagner | Instagram @luciariveraromero

Por ahora, ninguno de los dos ha aclarado nada de manera pública, ni tampoco Lucía ha publicado ningún comunicado oficial a través de su Instagram, ya que Fernando tiene el perfil privado.

A pesar de que no hay dudas de que ambos lo están pasando mal, puesto que es una situación difícil para la que nadie te prepara, Lucía ha confesado en numerosas ocasiones que vive con los pies en la tierra y que, por el momento, no le preocupan cuestiones como el matrimonio o la maternidad, mentalidad que seguro le está ayudando a superar esta ruptura con un poco más de facilidad.

Lucía Rivera | Gtres

Las primeras sospechas

Aunque la exclusiva de ruptura es de hoy, hace unos días que se despertaron los rumores tras unas declaraciones de Lucía Rivera para Europa Press, en las que contaba que "de todo se sale", un mensaje que activó la alerta en el mundo de la prensa.

La joven afirmó que "todo es temporal", añadiendo que "estoy muy bien ahora, pero no voy a decir que voy a estar genial dentro de dos meses, porque nunca se sabe". Además, a diferencia de todas las otras ocasiones en que Lucía hablaba con la prensa, esta vez no hizo ninguna mención a Wagner, un hecho muy relevante que acabó de abrir las primeras sospechas de ruptura.

Lucía Rivera | Gtres

Otras relaciones de Lucía

La relación más mediática fue con el piloto Marc Márquez, con quien confirmó una relación en abril de 2019, tras llevar tiempo saliendo juntos. La pareja se mostraba con naturalidad, paseando por Barcelona, de vacaciones o en eventos, e incluso dedicándose mensajes en las redes sociales.

Blanca Romero, madre de Lucía, siempre habló bien sobre Marc ante la prensa, dejando claro que su hija estaba enamorada y muy feliz. Pero, tras un año y medio de relación, en marzo de 2020, rompieron su relación. Tiempo después, Lucía confesó que, para ella, fue una ruptura muy difícil y dolorosa.

Lucía Rivera y Marc Márquez en 2019 | Gtres

Tras un tiempo, Rivera inició una relación con el futbolista Ignacio Méndez-Navia Fernández, en la primavera del año 2022. Ambos compartieron a través de sus perfiles en Instagram diferentes planes y momentos de su noviazgo, y muy arraigados a su tierra, Asturias.

Pero, en diciembre de ese mismo año pusieron fin a su relación, después de aproximadamente 7 meses de novios. Fue en mutuo acuerdo y de la manera más discreta posible.

Lucía Rivera | Gtres

Así pues, ahora, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera vuelve a estar soltera, para disfrutar de su propia compañía y de la vida que está construyendo, llena de amistades, viajes y mucho trabajo.