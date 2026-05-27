El cortisol no es el culpable de todo: mitos sobre la hormona del estrés

En los últimos años, el cortisol se ha convertido en uno de los términos estrella del universo wellness. Redes sociales como TikTok han popularizado expresiones como "cara de cortisol", asociando esta hormona a hinchazón facial, aumento de peso, fatiga o envejecimiento prematuro. Pero detrás de estas tendencias virales hay mucha simplificación y poca evidencia científica.

"El cortisol no es una hormona mala", explica Mar Santamaria, responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma by DocMorris. "De hecho, es esencial para el funcionamiento del organismo". Esta hormona participa en procesos tan importantes como el metabolismo, la regulación de la energía, el sistema inmunológico o la respuesta al estrés.

Mujer estresada | Pexels

El problema no es el cortisol, sino vivir siempre aceleradas

El cuerpo produce cortisol de forma natural y sus niveles cambian a lo largo del día. El problema aparece cuando vivimos permanentemente en "modo alerta": dormimos poco, no desconectamos, trabajamos bajo presión constante y apenas dejamos espacio para recuperarnos.

Según Santamaria, el verdadero riesgo no es una subida puntual de cortisol, sino mantener el estrés de forma crónica. Y eso puede acabar afectando tanto al bienestar físico como emocional. Fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarse o alteraciones del sueño son algunas de las señales más frecuentes.

Por eso, los expertos insisten en que el objetivo no debería ser "eliminar" el cortisol, sino ayudar al organismo a recuperar su equilibrio natural.

Estrés | iStock

Mito 1: "Cuanto más bajo tengas el cortisol, mejor"

Uno de los errores más comunes es pensar que reducir el cortisol al mínimo es sinónimo de salud. Nada más lejos de la realidad. Tener niveles demasiado bajos también puede afectar negativamente a la energía, el estado de ánimo y la capacidad de respuesta del cuerpo.

El bienestar hormonal no consiste en bloquear una hormona, sino en favorecer un funcionamiento equilibrado. Obsesionarse con bajar el cortisol mediante dietas extremas o consejos virales puede ser incluso contraproducente.

Mito 2: "El cortisol es el culpable de engordar"

Es cierto que el estrés mantenido puede influir en el metabolismo y favorecer la acumulación de grasa abdominal. Pero atribuir el aumento de peso únicamente al cortisol simplifica demasiado un problema mucho más complejo.

Dormir mal, comer deprisa, el sedentarismo o vivir constantemente agotadas también tienen un impacto directo en cómo funciona el organismo. "La salud no depende de una sola hormona", recuerda Santamaria.

Mito 3: "El ejercicio aumenta el cortisol y envejece"

Otro mito viral asegura que entrenar —especialmente ejercicios intensos— dispara el cortisol y perjudica al cuerpo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la actividad física regular es una de las mejores herramientas para gestionar el estrés.

Aunque el ejercicio eleva el cortisol de forma puntual, esta reacción es completamente normal y saludable. Tanto el entrenamiento de fuerza como el ejercicio aeróbico ayudan a regular mejor la respuesta del organismo frente al estrés sostenido y mejoran el bienestar físico y mental.

Mujer haciendo ejercicio con los brazos estirados | Freepik

La "cara de cortisol" no es un diagnóstico médico

La famosa "cara de cortisol" es probablemente el concepto más viral del momento. En redes sociales se relaciona cualquier hinchazón facial con un supuesto desequilibrio hormonal. Pero no existe un rasgo físico capaz de diagnosticar por sí solo un problema de cortisol.

Factores como la genética, la falta de sueño, la alimentación, el estrés o incluso el envejecimiento natural pueden influir en el aspecto del rostro. Por eso, los especialistas recomiendan evitar los autodiagnósticos y acudir siempre a profesionales ante cualquier duda hormonal.

Frente a las soluciones rápidas y los consejos milagro, los expertos recuerdan que pequeños hábitos como dormir mejor, hacer ejercicio, descansar y aprender a desconectar siguen siendo las herramientas más efectivas para cuidar el equilibrio del cuerpo y sentirse bien de verdad.