Loewe vestirá a la selección española de fútbol: así es su equipación de lujo

El Mundial de fútbol de 2026 está a la vuelta de la esquina y la selección española ultima los detalles antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá, los países que albergarán esta nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA. Con la lista de convocados por Luis de la Fuente ya confirmada, La Roja ha anunciado un nuevo patrocinador oficial de lo más especial.

Loewe, la firma de alta costura de origen español, será la encargada de vestir a las selecciones absolutas masculina y femenina durante los próximos cuatro años. En concreto, el acuerdo contempla el desarrollo del vestuario de viaje y todas aquellas piezas que lucirán los deportistas fuera del ámbito estrictamente deportivo: trajes, camisas y accesorios. Una alianza de lujo que se inicia en esta cita mundialista, que arranca el próximo 11 de junio, y que se extenderá hasta el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Cubarsí, Pedri y Nico Williams, los primeros en vestirse de Loewe

A la espera de que las prendas de la selección femenina vean la luz, Pau Cubarsí, Pedri, Unai Simón, Rodri y Nico Williams han sido los primeros en posar ante las cámaras con los diseños que les acompañarán durante las próximas semanas en el continente americano.

Los futbolistas han sido fotografiados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas luciendo las creaciones de la célebre dupla Jack McCollough y Lazaro Hernandez. Los diseñadores neoyorquinos, que cumplieron recientemente su primer año como directores creativos de la firma española tras suceder a Jonathan Anderson, firman esta colección masculina tan especial adaptando sus códigos al toque moderno y juvenil que caracteriza a los jugadores de La Roja.

Loewe, casa de modas nacida en Madrid hace 180 años, extiende así su "excelencia en el uso de la piel, su innovación artesanal y su espíritu singular" al ámbito del deporte rey. Una colaboración con la que la marca busca "acompañar a una generación de jugadores que está redefiniendo el fútbol con su talento e instinto", explican desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Las claves de la colección

El diseño estrella del armario de viaje es una americana de lana ligera que esconde un guiño muy especial: cuando se doblan los puños de la chaqueta, aparece un estampado camisero de rayas y el emblemático logo de Loewe bordado en color rojo -color de la Selección- en el interior de la manga.

La colección masculina presentada de forma oficial también consta de un pantalón de traje de lana a juego con la americana y un polo de algodón azul, la combinación perfecta para los momentos de viaje en los que los jugadores busquen comodidad sin perder un ápice de sofisticación.

Con esta alianza, la selección española proyecta una imagen de sofisticación y empoderamiento con la que, esperemos, desempeñen un gran papel en el Mundial 2026, donde llega como una de las selecciones favoritas.