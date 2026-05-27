Los Gemeliers hablan del miedo que todavía sienten tras la brutal agresión que sufrieron: "Borrarlo es muy complicado"

La música española triunfa en los Premios de la Academia de la Música 2026 celebrados en IFEMA, donde muchos rostros conocidos del panorama musical han asistido a esta gala tan especial. Entre los asistentes no han faltado Gemeliers. Daniel y Jesús Oviedo han reaparecido públicamente tres meses después de la brutal agresión con gas pimienta que sufrieron durante la madrugada de su cumpleaños, el pasado 21 de febrero, cuando salían de una discoteca de Madrid junto a sus parejas.

Gemeliers, en los premios de la Academia de la Música 2026 | Gtres

Un momento especialmente duro que todavía sigue muy presente para los artistas. "Borrarlo de la cabeza es muy complicado", han confesado con total sinceridad, reconociendo que se trata de algo que recordarán "toda la vida desgraciadamente".

Gemeliers hablando con la prensa | Europa Press

Uno de los hermanos se ha visto especialmente afectado al admitir que desde entonces salir a la calle ya no se vive igual. "Uno cuando sale a la calle ya como que le tiene un poquito de miedo", ha explicado dejando claro que la agresión les dejó emocionalmente destrozados.

"Siempre vamos muy bien acompañados, nunca nos había pasado nada, pero estas cosas te ponen mucho más alerta", han añadido hablando con muchísima honestidad sobre el miedo e inseguridad que todavía sienten. Además, los Gemeliers también ha querido mandar un mensaje muy claro sobre el proceso judicial que todavía continúa abierto: "Queda esperar a que la Justicia dicte sentencia".

Durante este complicado proceso, los hermanos han encontrado un apoyo fundamental en su familia, sus amigos y también en la ayuda psicológica, algo de lo que han hablado con absoluta naturalidad. "La terapia ya de por sí era buena", han reconocido defendiendo la importancia de cuidar la salud mental. "No te tienen que pasar cosas así para tener que ir".

Los cantante Gemeliers posando para la prensa | Gtres

Afortunadamente, y ya mucho más recuperados, Daniel y Jesús afrontan ahora una etapa llena de proyectos profesionales. Los artistas han confirmado que están terminando de grabar "un disco maravilloso" con "colaboraciones estupendas" y que además arrancarán próximamente su esperada gira Remember Tour 2.0, cuya primera fecha será el 19 de noviembre en el Cartuja Center de Sevilla.

Los Gemeliers también ha hablado sobre Victoria Federica y su relación con Jorge Navalpotro, dejando claro que conocen perfectamente al empresario y que les parece "un tío estupendo". "Son perfectos", han comentado entre risas sobre la pareja.

Además, los hermanos también han revelado que Alejandra Rubio les invitó personalmente a la presentación de su libro en la Feria del Libro de Madrid, aunque por cuestiones de agenda todavía no saben si podrán asistir: "Hay que apoyar siempre a los amigos".