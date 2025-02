El sencillo vestido de Primark de Paula Echevarría para El Hormiguero que te podrá sacar de cualquier apuro

Paula Echevarría ha vuelto a conquistar al público con su simpatía y elegancia durante su reciente aparición en El Hormiguero, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. Con un look básico pero sofisticado, la actriz asturiana ha demostrado una vez más por qué es un referente en el mundo de la moda.

Paula Echevarría en El Hormiguero | Gtres

Paula ha aprovechado la visita para presentar su nueva colección de moda en colaboración con Primark, no es la primera vez que la marca y Paula colaboran. "Me siento muy orgullosa de cómo funcionan todas las colecciones y me divierto mucho", ha dicho Paula con entusiasmo. La actriz ha destacado la importancia de que la moda sea inclusiva, destacando que debe adaptarse a las necesidades y estilos de cada persona.

La actriz ha lucido un vestido negro mini con mangas casquillo de su última colección, el vestido, sexy y ajustado, pero a la vez elegante y sofisticado, tiene un precio de 18 euros en la web de Primark y las tallas van desde la 34 hasta la 54, por lo que cualquier persona puede encontrar su medida en esta prenda tan versátil y combinable.

Paula Echevarría en El Hormiguero | Gtres

La colección de Paula cuenta con 74 prendas, entre las que se pueden encontrar desde básicos, como vaqueros de corte recto, hasta prendas más atrevidas como una blusa con estampados de colores. La colección también cuenta con accesorios como sandalias, tacones e incluso bolsos.

Durante el programa, Paula ha enseñado con orgullo este vestido. Además, ha vivido un divertido momento practicando ballet junto a Pablo Motos, una disciplina que ella realiza en casa.

Paula Echevarría y Pablo Motos en El Hormiguero | Gtres

La actriz también se ha sometido al test del buen ex que le prepararon Trancas y Barrancas, y ha recordado con cariño su etapa trabajando como dependienta. Paula ha revelado algunos de los trucos que utilizaba para aconsejar a los clientes y ha destacado su habilidad para visualizar las posibilidades de una prenda antes de adquirirla, algo que aún utiliza para ayudar a amigos y familiares cuando van de compras.