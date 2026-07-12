Jaydy Michel confiesa cuánto echa de menos a Rafa Márquez y lo difícil que resulta la distancia: "Pesa mucho"

Jaydy Michel ha reaparecido en los Premios Elle Gourmet 2026, una cita muy especial para ella por su vínculo con México. Muy sonriente, la modelo ha confesado que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y que ya cuenta los días para disfrutar de las vacaciones junto a toda su familia.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado al hablar de Rafa Márquez, que ha estado centrado en sus compromisos profesionales durante el Mundial: "Ya va a estar con nosotros, que lo echábamos muchísimo de menos", ha explicado con una sonrisa.

Jaydy Michel en el photocall de ELLE Gourmet Awards 2026 | Gtres

Jaydy no ha ocultado lo difícil que resulta la distancia: "Las familias al final hacemos ese sacrificio. No tenerlos en casa pesa mucho", ha reconocido. Al preguntarle qué es lo que más echa de menos de su marido, Jaydy no ha dudado en responder con total sinceridad: "Todo él, su presencia. Hasta el niño lo siente mucho también".

La modelo también ha reconocido que sigue tan enamorada como el primer día: "Sí, estoy muy enamorada. Muy contenta. Yo creo que es una de las mejores etapas de mi vida.

Además, ha adelantado que este verano viajará a México para reunirse con toda su familia y celebrar el cumpleaños de su madre, una fecha que espera con mucha ilusión tras varios meses de intenso trabajo.

Jaydy Michel y Rafa Márquez en 2021 | Gtres

Jaydy también ha hablado de la relación que mantiene con Alejandro Sanz, padre de su hija Manuela. Aunque ha reconocido que le resulta repetitivo responder siempre a preguntas sobre el cantante, ha dejado claro que se alegra de verle feliz: "Claro que estoy muy contenta de que él esté bien. Cuanto mejor esté, mi hija también va a estar contenta y se merece ser feliz".

Jaydy Michel y Manuela Sanz en el photocall del evento Elle X Lactourea skin festival | Gtres

Lejos de cualquier polémica, la mexicana ha defendido la importancia de mantener una buena relación con la persona con la que comparte un hijo: "Hay que ser civilizados ante todo".

Por último, ha hablado con orgullo de Manuela, asegurando que está muy satisfecha con el camino que está tomando la joven. "Se me cae la baba con mi hija", ha confesado, antes de bromear con la posibilidad de convertirse algún día en abuela. "Me encantaría, porque me encantan los bebés, pero todavía es muy pronto", ha concluido entre risas.