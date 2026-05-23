Mariló Montero desvela los detalles de la boda sorpresa de su hija Rocío Crusset en Nueva York: "Híper reservada"

Rocío Crusset vive uno de los momentos más felices de su vida ya que se casará con su novio, Charlie Schein, en una boda sorpresa que tendrá lugar en Nueva York. La noticia llega después de una discreta relación que se remonta a 2019, aunque no fue hasta hace pocos meses cuando el empresario apareció públicamente integrado en el círculo familiar.

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero vive en Nueva York desde hace aproximadamente ocho años, por ello ha decidido contraer matrimonio allí, donde se desplazará solo su círculo más cercano.

Rocío Crusset y Charlie Schein en l a Feria de Abril | Gtres

Será el próximo 30 de mayo cuando se den el Sí, quiero y Mariló Montero no puede estar más feliz, tal y como ha confesado a las cámaras de Europa Press. Y es que, la periodista vivió la boda de su hijo Alberto Herrera y Blanca Llandres el pasado octubre, y el nacimiento de su primer nieto, Marcos, hace poco más de dos meses.

Con una gran sonrisa, Mariló ha explicado con naturalidad la razón por la que la pareja ha intentado mantener su boda en secreto, revelando algunos detalles.

"Nos vamos de boda sí. Cuando surge el amor, pues lo normal es que si quieren construir un futuro juntos y una familia, pues lo normal es que se casen. Como la diferencia de edad entre mis dos hijos es similar, pues tocaba esto ya", ha expresado, sin ocultar el gran momento que están viviendo en su familia.

Mariló Montero atendiendo a los medios | Europa Press

Como ha asegurado, "la boda es sorpresa para vosotros, para casa no es sorpresa porque nosotros evidentemente sabíamos que ellos tenían intención de hacerlo, o sea, estamos encantados de que sea así y vamos a disfrutar juntos otra vez en familia de otro evento importantísimo, en este caso para Rocío y para Charlie".

"Pero me gustaría preservar la reserva que tratan de mantener. Ellos tienen una vida muy tranquila allí en Estados Unidos y la verdad que les apetecería que esto hubiera sido secreto como estaba siendo hasta ahora. Pero bueno, los secretos sabemos que los mejores guardados los tiene la prensa. Simplemente queríamos que fuera secreto, querían ellos que fuera secreto, y ya de secreto ha pasado a reservado, entonces cualquier cosita que tengan que decir ellos. os lo dirán. Pero bueno, la idea es que lo hagan de una forma híper íntima, nuestras familias no lo sabían tampoco porque nos pidieron que fuera secreto y se están enterando ahora por la mejor forma de comunicación que es la prensa" ha añadido.

Y es que, como la boda será de "muy poquitos invitados". "Es una boda híper reservada y así va a tratar de que sea", de ahí que el lugar elegido para la ceremonia sea Nueva York "porque Rocío y Alberto tienen dos formas de personalidades bastante distintas en el aspecto de la relación con la prensa. Sabéis que Rocío cuando viene a España atiende a todos los medios, pero este caso de la boda querían que fuera secreto. Así que nada, pues yo lo lamento porque no solo hemos podido decir a nuestras íntimas amistades, a nuestra familia, y puede generar igual algún disgusto, pero todos nos quieren muchísimo y no es la primera vez y entienden que en la familia tratamos de que sea así, Y así trataré de que siga siendo".

Sin embargo, no ha tenido problemas en desvelar que la boda será "religiosa" y que su exmarido será quien acompañe a su hija al altar: "El padrino tiene que ser el papá. Bueno, le quitas al Herrera de ser padrino y le das un disgusto tremendo".

Carlos Herrera | Gtres

Además, ha confirmado que su hijo Alberto viajará a Nueva York para no perderse el enlace junto a Blanca y su hijo Marcos, que como ha confesado emocionada "es un muñeco".

"Pero no vamos a trasladar más detalles, vamos a tratar de que ya que no es secreto, pues que haya reserva. Si trascienden las cosas, pues porque sea por otra parte. A mí me dicen esto es secreto y yo guardo el secreto. Hay personas que igual no lo pueden controlar tanto, yo lo entiendo y no pasa nada, pero vamos a tratar de mantener su deseo de que sea reservado. Siendo Nueva York, no habrá tumulto. Va a ser preciosa, va a ser muy bonita", ha expresado, insistiendo en el deseo de los novios de vivir su boda en la más absoluta discreción.

Respecto al look que lucirá ella en el enlace, Mariló ha mantenido el misterio porque "sabes que a las chicas nos gusta que sea sorpresa. Solamente lo sabe Rocío", asegurando que no compartirá ninguna imagen en redes sociales a menos que lo hagan sus hijos.

Para su futuro yerno, Charlie, no tiene más que buenas palabras: "Es un hombre maravilloso, formidable, es encantador, es muy buen chaval. Es un hombre maduro, es muy buen empresario y está enamoradísimo de Rocío y nosotros estamos encantados con él. Tenemos una relación muy divertida y muy estrecha, de muchísima confianza".

Charlie Schein y Rocío Crusset en Madrid | Gtres

Y después de confirmar que ya conoce a los padres del empresario porque viaja a Estados Unidos con frecuencia, ha vuelto a comentar lo emocionadísimo que está Herrera por ser el padrino de boda de Rocío. "Bueno, bueno, Carlos no entra en sus emociones, está desbordado de alegría. Todos estamos felices, son fechas muy bonitas, ya lo sabíamos, hacía muchísimo tiempo, y entonces ha sido una construcción madurada muy bonita", ha reconocido.