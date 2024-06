Sebastián Yatra responde a su supuesta relación abierta con Aitana y su acercamiento a Arón Piper: "Yo también la quiero mucho"

Debido a que ni Sebastián Yatra ni Aitana nunca han confirmado nada de su relación, cuesta reconocer en qué punto están. Los cantantes iniciaron un romance que inesperadamente rompieron en otoño de 2023, pero se reconciliaron esta primavera.

En las últimas semanas, han sido varias las veces que hemos visto a la artista huyendo de las cámaras para protegerse en el piso del colombiano en Madrid. Los dos lanzaron recientemente un disco y éste podría haber sido el germen de su vuelta.

Tal es así, que Yatra pareció confirmar su segunda oportunidad diciendo que estaban "felices y contentos". No obstante todavía sigue siendo un misterio saber qué tipo de relación tienen.

Cuando todo apuntaba a que la pareja disfrutaba de nuevo su romance, han surgido rumores de que ambos podrían haber llegado a un acuerdo sentimental. Habrían decidido abrir su relación. Una información que ninguno de los dos ha aclarado, pero que el cantante ya se refirió en el pasado asegurando que se plantaría tener una relación abierta.

Aitana y Sebastián Yatra | Europa Press

Ahora, Europa Press ha podido preguntarle por esta situación antes de emprender un viaje a México, país al que también va su compañera aunque en distintos vuelos: "No, no, no... ustedes sacan conclusiones de cualquier cosa".

El cantante respondía también a los que hablan de una actitud cariñosa de Aitana con Arón Piper: "No. Cada uno puede tener amigos y amigas y pasarlo bien. No me preocupo".

Junto a ello, se ruborizaba con las palabras que le dedicó la artista en su última entrevista, confesando: "Yo también la quiero mucho".