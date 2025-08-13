Amaia Montero posa "sin problemas" desde la cama: así de bien se ve a la cantante este verano

Atrás quedó la etapa en la que cada foto de Amaia Montero despertaba preocupación. El verano pasado, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh acaparaba titulares por una imagen que muchos interpretaron como reflejo de un momento complicado a nivel de salud mental. Hoy, la historia es distinta.

Esta semana, Amaia ha compartido en Instagram un sugerente posado, aparentemente desnuda en la cama y cubierta únicamente con un edredón. Bronceada, con uñas en tono flúor y un look fresco y veraniego, su rostro irradia esa "buena cara" que dejan el descanso y el sol. El mensaje que acompaña la publicación no puede ser más directo: "No Problem" ("sin problemas").

Un posado que arrasa en redes

En apenas dos días, la imagen ha superado los 31.000 likes y está llena de mensajes que celebran este renacer: "Nuestra Ave Fénix", "cómo se ha iluminado tu cara" o "se te ve feliz" son algunos de ellos. También abundan las peticiones para que regrese a la música: sus fans echan de menos su voz inconfundible.

Un camino marcado por problemas de salud mental

A lo largo de su carrera, Amaia ha hablado abiertamente de su lucha contra la ansiedad y la depresión. El éxito fulgurante con LODVG y, después, en solitario, no fue fácil de gestionar. En 2022, preocupó a todos cuando publicó en redes: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Poco después ingresó durante mes y medio en un centro psiquiátrico en Navarra para centrarse en su recuperación.

A ello se sumó un golpe personal: la muerte de su padre en 2009, dos años después de abandonar el grupo, un hecho que la propia artista confesó que le afectó profundamente.

El renacer de un Ave Fénix

El verano pasado, Amaia volvió a los escenarios por todo lo alto: se unió a Karol G en el Santiago Bernabéu para cantar Rosas, uno de los himnos de LODVG. Ese momento hizo soñar a sus seguidores con un regreso a la banda, especialmente unos meses después, tras la salida de Leire Martínez, aunque finalmente no se ha producido.

Sea en solitario o con el grupo que la lanzó a la fama, sus fans solo quieren volver a escucharla. De momento, este verano nos deja una imagen clara: Amaia Montero está en paz, feliz y disfrutando de una nueva etapa en la que brilla como nunca.