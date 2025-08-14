TRIUNFA CON SU CONCIERTO EN LEGANÉS
Álvaro García, novio de Gloria Camila, asegura que "todo bien" cuando le preguntan por los rumores de crisis
Álvaro García se ha subido esta semana al escenario con motivo del concierto que ha ofrecido en el Festival Radiolé. Tras su actuación, el cantante dedicó unos minutos a la prensa, y además de mostrarse feliz por cómo había respondido el público, aseguró entre él y Gloria Camila está "todo bien", pese a los rumores que persiguen a la pareja.
Publicidad
La relación entre Álvaro García y Gloria Camila Ortega lleva meses en el foco de la prensa del corazón. Desde que se oficializó su romance en primavera, ambos se han dejado ver juntos en eventos, vacaciones y rodeados de la familia Ortega Cano, aunque han colocado ciertos límites para proteger su intimidad.
Este verano ha sido especialmente intenso. Tras unas semanas marcadas por la tragedia familiar del fallecimiento de Michu, Gloria Camila se volcó en los suyos en Cádiz. Desde entonces, las imágenes de la pareja disfrutando de la playa y los festivales en Andalucía no han cesado, aunque no han estado exentas de polémica, siempre desmentidas por ambos.
Después de unas semanas en la costa andaluza, el cantante ha regresado con fuerza a los escenarios. Preguntado por el equipo de Europa Press sobre su relación con la influencer, fue escueto pero cordial: "Gracias por todo. Todo bien, todo bien".
Más Celebrities
- El hijo de Dioni, de Camela, habla sobre los problemas de salud que han obligado a su padre a cancelar conciertos
- Así es Juan Faro, el influencer culturista que relacionan con Sofía Suescun: fue policía y estuvo en prisión
- La casa de Paula Gonu en Bali: una villa que ahora está disponible para alquilarla para tus vacaciones
Sobre sus días en Cádiz, asegura que: "Por Cádiz genial. Disfrutando de mi tierra", una referencia a la alegría de compartir música y descanso en el sur, rodeado de familia y amigos. Tras su exitoso concierto en Leganés, enmarcado en las Fiestas de Butarque y el Festival Radiolé, Álvaro se mostró especialmente agradecido por el recibimiento madrileño: "La verdad es que muy contento. Es la primera vez que estamos por aquí, por Leganés. Yo que estoy actualmente viviendo en Madrid, me han acogido súper bien. Llevamos ya mucho tiempo".
Publicidad