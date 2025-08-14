Álvaro García, novio de Gloria Camila, asegura que "todo bien" cuando le preguntan por los rumores de crisis

La relación entre Álvaro García y Gloria Camila Ortega lleva meses en el foco de la prensa del corazón. Desde que se oficializó su romance en primavera, ambos se han dejado ver juntos en eventos, vacaciones y rodeados de la familia Ortega Cano, aunque han colocado ciertos límites para proteger su intimidad.

Gloria Camila | Gtres

Este verano ha sido especialmente intenso. Tras unas semanas marcadas por la tragedia familiar del fallecimiento de Michu, Gloria Camila se volcó en los suyos en Cádiz. Desde entonces, las imágenes de la pareja disfrutando de la playa y los festivales en Andalucía no han cesado, aunque no han estado exentas de polémica, siempre desmentidas por ambos.

Michu y José Fernando el pasado mes de diciembre | Gtres

Después de unas semanas en la costa andaluza, el cantante ha regresado con fuerza a los escenarios. Preguntado por el equipo de Europa Press sobre su relación con la influencer, fue escueto pero cordial: "Gracias por todo. Todo bien, todo bien".

Sobre sus días en Cádiz, asegura que: "Por Cádiz genial. Disfrutando de mi tierra", una referencia a la alegría de compartir música y descanso en el sur, rodeado de familia y amigos. Tras su exitoso concierto en Leganés, enmarcado en las Fiestas de Butarque y el Festival Radiolé, Álvaro se mostró especialmente agradecido por el recibimiento madrileño: "La verdad es que muy contento. Es la primera vez que estamos por aquí, por Leganés. Yo que estoy actualmente viviendo en Madrid, me han acogido súper bien. Llevamos ya mucho tiempo".