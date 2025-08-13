La dura vuelta de Jorge y César Cadaval, Los Morancos, junto con su hermana Maite, tras el fallecimiento de su cuñado

Los hermanos, Jorge y César Cadaval, han compartido un post con fragmentos de su último show en Algeciras, en el que vemos, que a pesar de tener el corazón roto por la muerte de su cuñado, Alberto Fernández, el marido de Maite Cadaval, el dúo cómico se ha subido de nuevo al escenario y Jorge ha reflexionado sobre ello. Un emotivo momento que compartieron con su hermana, a la que también vimos sobre el escenario (última imagen de esta galería).

La pérdida de Alberto Fernández ha supuesto un duro golpe, una tristeza que la familia ha compartido con sus seguidores a través de las redes, donde han dedicado a Alberto emotivos mensajes: "Te has ido muy pronto, pero nos dejas con el corazón lleno".

El pasado fin de semana, Jorge daba a conocer públicamente la triste noticia a través de una bonita y nostálgica carta dirigiéndose a su cuñado: "Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por hacer tan feliz a mi hermana. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro". Por su lado, Maite también compartía una emotiva imagen de sus manos entrelazadas, expresando su dolor con tiernos mensajes: "No me sueltes de la mano. Te quiero".

Una publicación, acompañada de la canción Fix You, de Coldplay, que rápidamente se llenaba de sentidos comentarios de apoyo para los Cadaval, tanto de sus seguidores como de personalidades de su entorno cercano, entre los que destacan el de Lolita Flores: "Sois únicos familia os adoro", o el de Jesús Vázquez: "Os queremos".

Por el momento, la causa de la muerte aún no ha sido revelada. Una pérdida inesperada y prematura para el núcleo familiar de Los Morancos: "Te queremos mucho… y así seguirá siendo siempre". Un vínculo de amor incondicional que va más allá de la vida.