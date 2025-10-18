Pilar Rubio, orgullosa de la reconversión de Sergio Ramos a cantante: "Mi marido lo hace todo bien"

Pilar Rubio ha regresado a España tras varios meses lejos del foco mediático desde que Sergio Ramos fichara por el Rayados de Monterrey, en México.

La presentadora ha reaparecido en el desfile del 50º aniversario de la firma de ropa de baño de la que es imagen, Selmark, y allí ha hablado sobre cómo gestiona esta relación a distancia con su marido.

Pilar Rubio y Sergio Ramos | Gtres

Además, la modelo se pronunciado por primera vez sobre la faceta de cantante de su pareja -que está triunfando con su tema Cibeles- después de confesar que el sueño que le quedaría por cumplir sería "ser estrella del rock". Una revelación que ha provocado las preguntas de la prensa sobre qué le parece que Sergio se haya reconvertido en cantante.

Pilar Rubio en un evento de Selmark | Gtres

"O sea, podemos hacer de todo, y la verdad es que tengo la suerte de tener un marido que todo lo que hace lo hace bien", ha presumido orgullosa, desvelando que "desde que le conozco le he visto tocar la guitarra y cantando, y me canta por la noche. O sea, que le conozco bien en esa faceta, para mí no es nada nuevo y es algo que siempre lleva dentro y lo hace con mucha pasión".

"Mi marido lo hace bien. Dices, qué rabia, lo hace todo bien. Pues sí, lo hace todo bien", ha insistido Pilar, bromeando con la posibilidad de que ahora que se han separado Andy y Lucas, formen un dúo Andy y Ramos. "Pues no lo sé, mira, es una buena idea, dásela, a lo mejor le gusta".