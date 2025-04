Rosa López, con 44 años, sobre si quiere ser madre: "No lo descarto"

En estos 6 años de amor, Rosa López e Iñaki García no han dejado de renovar los votos cada día. Y así lo ha confesado la cantante en su última aparición ante las cámaras, en la gala de los Premios ESI celebrada en Barcelona.

Junto a su apoyo incondicional, su pareja, no ha dudado en desvelar qué planes de futuro tienen juntos, abriendo de par en par su corazón. ¿Boda, hijos? "El hecho de que esté aquí es más que un contrato de matrimonio", ha dicho con una sonrisa y pidiendo a las cámaras de Europa Press que le enfocasen.

Rosa López en los Premios ESI | Europa Press

Está claro que su amor sigue tan fuerte como el primer día, aunque por el momento no van a sonar campanas de boda. "Yo soy creyente y me encantaría (…) Qué bonito es despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí", ha dicho con una sonrisa, aunque dejando claro que ahora mismo no es su prioridad.

En cuanto a formar una familia, a sus 44 años, Rosa López ha sembrado la duda confesando que no lo descarta: "No lo descarto. Estoy ahí haciendo un poco malabares, porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto". Y es que, como ha desvelado, si ya le da todo el amor a sus animales, no se imagina el que sería capaz de dar a sus hijos.

"Ahora no tendría niños, la verdad, pero conociéndome sé que me arrepentiría de no tenerlos", ha sentenciado. ¿Está la cantante intentando ser mamá? De momento, solo hay muchas preguntas y ninguna clara. "No me quiero imaginar lo que se quiere a un hijo. Me emociono. Me retiro, porque yo querría estar nada más que con él, pero claro, no puedo retirarme, no puedo, no debo. Hay que trabajar mucho para mantenerlo", ha explicado.

Rosa López e Iñaki García en la MBFWM | Gtres

Ahora mismo, sus planes a corto plazo junto a Iñaki son comprarse una casa juntos en Madrid, aunque el precio de la vivienda, como ha denunciado, no está ayudando en la búsqueda: "Me encantaría encontrar una casa en Madrid, pero es imposible. Rica no soy".

Lo que está claro es que Rosa está viviendo uno de sus momentos más dulces: enamorada, con planes de futuro, en busca de la casa ideal e imparable en la música. ¡Para qué más!