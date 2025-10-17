Lidia Torrent, sobre cómo ha superado su crisis de pareja con Jaime Astrain "desde la calma y la escucha"

Este 2024 ha sido un año de altibajos para Lidia Torrent y Jaime Astrain. En el mes de febrero salía a luz que la pareja atravesaba por una fuerte crisis y habían decidido darse un tiempo. La presentadora y el exfutbolista comenzaron en 2019 y en octubre de 2022 daban la bienvenida a su primera hija, Elsa.

Jaime Astrain y Lidia Torrent | Gtres

Ambos han intentado mantener una relación muy discreta, incluso cuando se hizo público el bache por el que atravesaron, la presentadora dejó claro que no iba a hablar en detalle sobre qué había ocurrido entre ellos, simplemente pedía respeto por el momento que atravesaban: "Lo único que me apetece compartir es, como se ha dicho, que las parejas pasan por altibajos y ya está, es lo único que me apetece decir", declaraba durante un evento al que acudió en febrero en de este año.

Pero aunque para algunos las segundas partes no son buenas, la pareja consiguió superar los problemas y meses después se reconciliaron y ahora disfrutan de una relación tranquila. Así lo ha contado la propia Lidia durante su asistencia a la V edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Lidia Torrent posando para los medios | Gtres

La presentadora ha hablado abiertamente sobre cómo consiguieron superar sus problemas como pareja: "En su momento, que yo creo que necesitábamos esa mano que nos sacase un poco de esa pseudo-oscuridad en la que nos encontrábamos y la tuvimos. Y ahora que ha pasado el verano, hemos aplicado todo eso, todas esas herramientas que te dan. Desde la calma y desde la escucha, porque al final, yo tengo la sensación que la terapia de pareja, o sea, no era un lugar de conflicto, sino que era un lugar en el que se escuchaba desde la comprensión más absoluta, que yo creo que muchas veces es lo que se necesita". "Cuando hay un mediador es como, no, no, ahora no vale el yo más ahora es el te escucho, te atiendo y te comprendo profundamente, que es a lo que creo que muchas veces no llegamos en este día a día en el que todo es muy rápido. Entonces, bueno, creo que ha sido como unos meses de poner un poco en práctica todo lo que se trató y todo lo que se quiso mejorar en ese momento", añade demostrando la paz que ha encontrado en su relación junto a Jaime Astrain tras superar este bache que ella misma calificó como "un enfado público".