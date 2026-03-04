Las últimas imágenes de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores caminando por las calles de Madrid han despejado gran parte de las dudas sobre su relación. En el vídeo, la actriz y el entrenador aparecen tranquilos, hablando y compartiendo un paseo como cualquier pareja más, una escena que deja ver que su relación continúa con normalidad.

Blanca Romero y Quique Sánchez juntos | Europa Press

La pareja se convirtió en uno de los romances sorpresa a finales de 2025. Los rumores comenzaron cuando fueron fotografiados durante una cita en Madrid tras una cena en el restaurante Chez Madrid y un posterior paseo hacia un tablao flamenco, unas imágenes que despertaron inmediatamente los rumores de relación.

Poco después, la propia Blanca Romero confirmaba directamente la relación en redes sociales al compartir varias fotografías junto al exfutbolista con un mensaje muy especial: "Lo mejor de mi año, sin duda, tú".

Publicación de Blanca Romero | Instagram

Sin embargo, semanas más tarde surgieron rumores de crisis cuando la actriz decidió borrar de su cuenta de Instagram todas las imágenes que tenía con Quique Sánchez Flores e incluso dejó de seguirlo. Esto llamó especialmente la atención porque en esas fotos se les veía muy felices, incluso compartiendo momentos con Lucía, la hija de la actriz.

La eliminación de esas publicaciones disparó los rumores sobre una posible ruptura. No era la primera vez que Blanca eliminaba imágenes del entrenador de su perfil, algo que alimentó aún más los comentarios sobre una posible crisis entre los dos.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores volviendo de un viaje | Gtres

Pero ahora, con este nuevo paseo por Madrid, la pareja parece querer dejar claro que entre ellos sigue habiendo complicidad. Sin declaraciones públicas ni grandes gestos, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores continúan escribiendo su historia, demostrando que, al menos por ahora, su relación sigue en pie.