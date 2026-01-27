La historia de amor de Gigi Sarasola y Sara Zaldívar: 10 años juntos, dos hijos en común y una boda soñada

Tras 10 años juntos y con dos hijos en común, Gigi Sarasola y Sara Zaldívar empezaban 2026 celebrando una espectacular boda en Punta Cana (República Dominicana) que duró cinco días, entre preboda, torneo de golf y la ceremonia en Playa Blanca. Esta celebración fue el broche de oro a una década de amor y familia, reuniendo a familiares y amigos más cercanos.

Entre los 150 invitados se encontraban Samantha Vallejo-Nágera, Mar Flores, Ana Bono y Angélica de la Riva, quienes pudieron disfrutar de una unión que tanto se ha hecho esperar.

Su primer encuentro

Para entender esta unión hay que remontarse al año 2000. Por aquel entonces, Fernando "Gigi" Sarasola era el jinete más laureado de nuestro país. Con tres campeonatos de España y dos participaciones olímpicas (Atlanta y Sídney) a sus espaldas, Gigi era una estrella de la hípica y el único español en lograr tres recorridos sin faltas en unos Juegos Olímpicos.

Fue justo tras la cita de Sídney, disfrutando de la noche madrileña, cuando conoció a una joven Sara Zaldívar, que entonces solo tenía 17 años. Aunque el jinete se fijó en ella de inmediato, la diferencia de edad y la fama de conquistador de Gigi —en su historial figuraban nombres como Marta Sánchez o Penélope Cruz— hicieron que Sara fuera precavida: "Parecía peligroso y yo no quería sufrir… Sabía que era terreno pantanoso", confiesa ahora la arquitecta en una entrevista para ¡HOLA!.

Gigi Sarasola en 2003 | Gtres

Cómo se consolidó su historia de amor

Los años pasaron, Gigi se retiró de la competición, se centró en su faceta empresarial e incluso tuvo un breve matrimonio con Tita Astolfi en 2007. No fue hasta 2015 cuando el destino los volvió a unir. Sara vivía en Londres y, tras coincidir en el Festival de San Sebastián, Gigi le comentó que viajaría a la capital británica para correr el maratón. Ella decidió apuntarse con él y, entre zancadas, surgió la chispa definitiva: "Corrimos la carrera juntos y ahí morí de amor", recuerda Sara en la revista antes mencionada.

La relación avanzó con paso firme. En 2017 nació su hijo Tristán y, en el Día de los Enamorados de 2020, llegó su hija Gala Valentina. Ha sido ahora cuando la pareja ha desvelado un secreto: en realidad, ya se casaron de forma discreta el mismo año que nació su primer hijo.

La fiesta que acabamos de ver en Punta Cana es la celebración que siempre habían soñado y que se fue posponiendo por diversas circunstancias. "En febrero del año pasado, estando allí, él comentó: Qué sitio tan bonito para casarse. Y yo le dije: ¿Sí? Pues hagámoslo", relata Sara.

Gigi Sarasola y Sara Zaldívar | Gtres

Sara Zaldívar: mucho más que la mujer de Gigi

Aunque el nombre de Sarasola es una institución en España, Sara ha brillado con luz propia en el mundo de la cultura. Arquitecta de formación y recientemente doctorada, dirige su propia empresa de gestión cultural, Huntress Of Art. Además de asesorar en el mercado del arte y dirigir un máster, es la impulsora de CerARTmic, la feria dedicada en exclusiva a la cerámica.

Gigi Sarasola y Sara Zaldívar | Gtres

Por su parte, Gigi no puede estar más orgulloso del equipo que forman: "Hemos construido una familia maravillosa y una relación preciosa", resume tras una década al lado de la mujer que, en su día, decidió que el "terreno pantanoso" merecía la pena.