Tendencia lace-up: los cordones se convierten en los protagonistas de las prendas de ropa

Si hay una tendencia que está apareciendo continuamente en looks de street style y cuentas de moda esta temporada, esa es el lace-up: prendas y accesorios con detalles de cordones cruzados que se atan, ajustan o decoran por encima de otras prendas.

Está presente en todo tipo de piezas y combina desde un aire retro hasta una estética moderna y sensual que ya se ha viralizado en plataformas como Instagram y Pinterest.

Lo habitual es pensar en lace-up como sinónimo de zapatos con cordones, pero hoy estos detalles han trascendido el calzado para convertirse en un sello visual distintivo en blusas, faldas, pantalones, vestidos y hasta bolsos.

Vestido lace up | Getty Images

¿Qué significa lace-up y por qué está de moda?

La expresión lace-up se refiere a piezas de ropa o complementos en los que el cierre, adorno o estructura incorpora cordones entrecruzados que se atan de forma decorativa. Esta idea, inspirada tanto en la funcionalidad como en códigos estéticos de décadas pasadas, ha reaparecido con fuerza esta temporada.

Instagram está siendo un gran escaparate de esta tendencia. En muchas publicaciones vemos esta estética incluso con encajes que se entrelazan a la cintura, en la cabeza a modo de pañuelo o como tela lazada en los bolsos.

Cinturón lace up | Getty Images

Cómo llevar la tendencia lace-up según la prenda

Esta tendencia es versátil y puede adaptarse a varias formas de vestir, desde lo más casual hasta looks más sofisticados:

1. Tops y blusas con cordones: Los lace-up tops suelen incorporar cordones en el escote o el centro del cuerpo, aportando un toque sensual y estilizado. Al crear líneas visuales alargadas, funcionan muy bien con jeans rectos o faldas midi. Si tu prenda tiene muchos cordones, deja que sea la protagonista y acompáñala con accesorios sencillos.

2. Zapatos y tacones con cordones: Aunque no es nuevo, el calzado lace-up sigue muy presente. Sandalias, botas o tacones con cordones alrededor del tobillo pueden dar un aire femenino y marcado al outfit, y quedan especialmente bien con vestidos fluidos o pantalones cortados al tobillo.

3. Detalles en pantalones y faldas: Hoy no solo son blusas o zapatos: también hay pantalones con cordones laterales o faldas que utilizan lazadas como cierre decorativo. Estos detalles elevan prendas básicas a looks con más personalidad.

4. Accesorios y bolsos: Los cordones también se trasladan a accesorios, desde cinturones acordonados hasta bolsos con tiras o lazos que decoran la silueta. En muchos casos, estos pequeños detalles marcan la diferencia en un look sencillo.

Detalle de cuello lace up | Getty Images

Del retro al moderno: por qué funciona esta tendencia

El lace-up no es solo un capricho estético: combina referencias históricas con un aire contemporáneo. Originalmente, los cordones eran un elemento funcional, pero ahora se han reinterpretado como detalle estilístico, capaz de romper la monotonía de un outfit sencillo.

Además, como parte de un clima de moda que mira al pasado para inspirarse, similar a otras corrientes como el coquette con encajes y tejidos románticos, la tendencia lace-up logra un equilibrio entre lo clásico y lo actual.

Top lace up | Getty Images

Una tendencia para todos los estilos

Lo interesante del lace-up es que no está reservado solo para looks atrevidos o de noche. Puede aparecer de forma delicada en tops o faldas con un aire bohemio, o en sandalias y bolsos que realzan un outfit urbano casual. Como muchas tendencias actuales, la clave está en adaptarlo a tu fondo de armario y a tu propio estilo.

Este detalle no solo aporta personalidad, sino que también convierte piezas aparentemente simples en elementos llamativos sin necesidad de mucho esfuerzo.