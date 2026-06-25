Rocío Laffón, sobre el novio de su gran amiga Victoria Federica: "Me encantaría que se casaran"

Recién llegada de la resaca emocional de la boda de su hermana, Carmen Laffón, con Jaime Palomar, Rocío Laffón acudió a un evento donde compartió con la prensa su gran momento personal. La joven no ocultó su felicidad, tanto por el gran enlace familiar como por haberlo vivido al lado de su novio, Cristóbal, del que asegura estar profundamente enamorada.

Al hablar de sus propios planes de pasar por el altar, los periodistas no dudaron en preguntarle por el futuro sentimental de su mejor amiga, Victoria Federica, y su actual pareja, Jorge Navalpotro. A lo que Rochi, como la llaman cariñosamente en su círculo íntimo, contestó con total naturalidad: "Ojalá, a mí me encantaría que se casaran, yo la adoro".

Rocío Laffón | Europa Press

"A mí me encanta ella, me encanta él, me encantan como pareja. Si se casan, fenomenal. La vida es súper larga, es que somos muy jóvenes", añadió con una visión madura. A propósito de esto, Rocío también desveló cómo es la sobrina del rey Felipe VI en las distancias cortas: "Victoria, si es mi mejor amiga es porque lo tiene todo, todo lo bueno. Te lo prometo. Victoria es la mejor, si no, no lo sería".

Sobre Jorge, además, aseguró que es un chico "digno de lo que es Vic", que "lo ama" y que ve a la influencer más feliz que nunca.

Una relación que avanza con paso firme

Fue el pasado mes de diciembre cuando comenzó a sonar con fuerza que la hija de la infanta Elena había iniciado un romance con un joven muy conocido en el entorno del ocio nocturno madrileño. Poco después, la pareja empezó a dar sutiles pistas de su complicidad en las redes sociales y, actualmente, ya se han convertido en un tándem completamente inseparable.

Gracias a sus perfiles en redes sociales hemos podido comprobar que Jorge acompañó a Victoria a París el pasado mes de marzo para presenciar en primera fila el desfile de Dior de la colección Otoño/Invierno.

Y los pasos en su noviazgo no se quedan ahí. Más recientemente, Victoria Federica se lo llevó consigo a Sanxenxo para disfrutar de unos días de descanso en compañía de su familia, incluido el rey emérito Juan Carlos I. Un gesto de total confianza que demuestra lo asentada que está la relación y la buena aceptación del joven en el entorno de los Borbón.

Victoria Federica, Jorge Navalpotro y la infanta Elena | Gtres

Por si quedaba alguna duda, Jorge Navalpotro también fue el acompañante de Victoria el pasado fin de semana en la boda de Carmen Laffón, consolidándose oficialmente como ese "+1" con el que todo su grupo de amigos ya cuenta de forma natural. ¿Habrá boda pronto entre ellos? Solo el tiempo lo dirá, pero el visto bueno de sus mejores amigos ya lo tienen.