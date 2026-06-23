¿Qué color de pedicura se lleva este verano? Las tendencias definitivas para combinar con tus sandalias

Con las sandalias oficialmente fuera del armario, hay un detalle de belleza que pasa a convertirse en el accesorio rey de todos nuestros estilismos: la pedicura. Según Helena Martínez, responsable de formación y desarrollo de Hello Nails, "ha dejado de ser un servicio más para convertirse en un complemento de moda indispensable, al mismo nivel que un buen bolso o una joya".

Así pues, si estás buscando inspiración para tu próxima cita en el salón, toma nota. Charlamos con la experta para descubrir cuáles son los tonos, acabados y combinaciones que más se van a llevar en los próximos meses de calor (spoiler: hay opciones tanto para las amantes de lo clásico como para las que buscan arriesgar).

Pedicura | Magnific

Del butter yellow al verde matcha

Esta temporada veraniega arranca con una paleta de colores de lo más apetecible. Aunque los eternos rojos, los rosas naturales y los blancos lechosos (milky nails) siguen en el podio, los tonos pastel han llegado dispuestos a robarles el protagonismo.

"Estamos viendo una clara división entre lo clásico y la pura tendencia", nos cuenta Helena. ¿Los nuevos reyes de la fiesta? El butter yellow (ese amarillo mantequilla que dulcifica y resalta el bronceado), los verdes suaves tipo matcha y los tonos inspirados en el mar, como los turquesas. Ideales para darle un toque fresco y superveraniego a tus pies.

Pedicura amarillo mantequilla | iStock

El rey indiscutible se reinventa

Si eres de las que no puede vivir sin el rojo en los pies, tranquila, porque sigue siendo el rey absoluto del verano. Es elegante, favorecedor y atemporal. Sin embargo, este año viene con un pequeño giro de guion.

"Hemos observado una evolución: el rojo clásico de siempre está cediendo terreno a tonalidades mucho más vibrantes e intensas", explica la experta de Hello Nails. El objetivo es conseguir un acabado más actual, eléctrico y llamativo, perfecto para lucir con sandalias destalonadas.

Pedicura roja | iStock

La sorpresa de la temporada

Si hay algo que está sorprendiendo en los salones este verano, es la búsqueda de texturas diferentes. La gran tendencia del momento son los esmaltes jelly o translúcidos. ¿En qué consisten? Son acabados mucho más ligeros, frescos y naturales que aportan un brillo espectacular y un toque de color sutil, sin llegar a ser una capa opaca e intensa.

Además, las clientas están pidiendo a gritos dos técnicas para rematar sus diseños: las manicuras francesas de colores en los pies y el ya famoso acabado glazed (efecto glaseado o perlado) aplicado encima de cualquier tono para darle un extra de luz tridimensional.

Pedicura efecto glazed | iStock

¿Combinar las manos con los pies?

Seguro que te lo has preguntado más de una vez antes de que la manicurista empiece a pintar: ¿tengo que llevar el mismo color en las manos y en los pies? La respuesta de la experta te va a encantar: ya no existe la necesidad de que todo combine exactamente.

Hoy en día, las tendencias premian la libertad y el juego. "Aunque muchas chicas siguen apostando por llevar el mismo tono a juego, la corriente actual se orienta hacia combinaciones complementarias", nos confiesa Helena Martínez. Su propuesta favorita para triunfar es una manicura en tonos neutros o milky para el día a día en las manos, y arriesgar con una pedicura en un color vibrante, alegre y estacional.

Al fin y al cabo, el verano está para jugar, ¡también con tus uñas!