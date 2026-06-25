Niña Pastori se siente "afortunada y privilegiada" de haber podido cantar ante el Papa León XIV

Ayer, día 24 de junio, se celebraron los Beef Awards, unos premios lanzados por Provacuno. Estos galardones quieren agradecer a la sociedad su labor en distintos ámbitos de la vida, como la moda, el cine, la gastronomía, el deporte, la música, la salud o la sostenibilidad.

Fueron muchos los famosos que asistieron al encuentro, pero hubo una que brilló ante las cámaras como nadie: la cantaora de flamenco Niña Pastori. La gaditana, a pesar de que no se llevó el reconocimiento de la sección musical, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa sobre la jornada y cómo fue su encuentro con el Papa.

Así pues, en este artículo te detallamos todo lo que la Niña Pastori sintió tras cantarle al Papa León XIV, además de sus palabras sobre la maravillosa jornada de ayer, en la que se reunieron muchas personas destacadas en la Plaza de Toros Las Ventas de Madrid. ¡Vamos a ello!

Niña Pastori | Gtres

Cantar para el Papa

El pasado 6 de junio la cantante gaditana actuó para el Papa León XIV junto a Hakuna, Siloé y Besmaya. Lo hizo en la visita del Pontífice al proyecto Cedía 24 horas de Cáritas en el barrio de Carabanchel.

El encuentro reunió a poco más de 200 personas, un grupo reducido de asistentes y voluntarios sociales que pudieron disfrutar de la interpretación de la canción Incomparable, pieza que forma parte de su álbum Bajo tus alas.

Pastori no ha dudado en abrirse sobre su actuación ante las cámaras de la prensa en los Beef Awards: "La verdad que una maravilla", expresa. "Cantar dos veces ante un Papa, ¿no?", enfatizando el sentimiento de asombro.

La Niña Pastori con el Papa León XIV | Getty Images

"Ya estuve con Juan Pablo II hace 23 años, y ahora con León XIV otra vez", ha detallado ante las cámaras. "Una bendición y un regalo", ha confesado la cantante sobre cómo se sintió, añadiendo que "soy muy afortunada y una privilegiada".

Sobre los Beef Awards

Su presencia en los premios organizados por Provacuno ha sido muy destacable, y es que ella misma ha remarcado que "es bonito que siempre se acuerden de ti para un premio, sea el que sea".

La Niña Pastori reflexiona sobre que "todos los premios son bonitos y son un regalo". Además, confiesa que que también es "un poquito la recompensa del trabajo y del esfuerzo", puesto que "se trabaja mucho en esta profesión".

Para la ocasión, no dudó en reflejar su estilo musical en su vestimenta. Así pues, optó por un vestido muy original, con acabado efecto camisa y en color azul muy flojo, conocido como azul bebé.

La Niña Pastori | Gtres

A la altura de la cintura, contó con un cinturón con tiras colgando, mismo punto en el que nace la falda. Esta es más holgada que la parte del tronco, y cuenta con dos grandes volantes en la parte inferior.

Para los pies, se decantó por unas sandalias cruzadas en color champán oscuro, a conjunto con el bolso de mano, con los flecos como elemento principal. Como peinado se decidió por una coleta con un poco de tupé, dándole todo el protagonismo a los pendientes colgantes de brillos.