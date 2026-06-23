Ana Mena se instala en su nueva casa a las afueras de Madrid tras su ruptura con Óscar Casas

Ana Mena está viviendo semanas de grandes cambios. A la reciente noticia de su ruptura con Óscar Casas se suma ahora un importante paso en el plano personal: la artista se ha mudado a su nueva casa en Las Rozas, una de las zonas residenciales más exclusivas de las afueras de Madrid.

La cantante malagueña habría iniciado esta nueva etapa en una vivienda que llevaba tiempo preparando y que se convierte ahora en su refugio personal. Un cambio que coincide con un momento bastante intenso tanto en su vida profesional como en el ámbito sentimental.

Ana Mena y Óscar Casas en Roma | Gtres

La noticia llega apenas unos días después de que saliera a la luz su separación de Óscar Casas. Tras casi dos años de relación, ambos han decidido seguir caminos separados, aunque todo apunta a que la ruptura se ha producido de manera amistosa.

Según se ha dicho, la casa cuenta con amplios espacios, jardín y todas las comodidades necesarias para disfrutar de una mayor tranquilidad lejos del centro de la capital. Un entorno perfecto para una artista que pasa gran parte del año entre viajes, conciertos y compromisos profesionales.

Lejos de quedarse anclada en este cambio sentimental, la cantante parece estar completamente centrada en su carrera y en esta nueva etapa personal. La mudanza supone además el comienzo de una vida más tranquila en un entorno alejado del centro de Madrid, donde podrá disfrutar de una mayor privacidad.