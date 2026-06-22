La emoción de Ingrid Sanz e Iliès Hassaine al salir de la iglesia tras convertirse en marido y mujer

Ingrid Sanz e Iliès Hassaine ya son marido y mujer. La pareja se ha casado este fin de semana en una boda rodeada de familiares y amigos en un día muy importante y especial.

A la salida de la iglesia, los recién casados compartían con los medios sus primeras reacciones tras darse el "sí, quiero". Más relajada después de los nervios, Ingrid reconocía que todo ha salido tal y como habían imaginado: "Sí, la verdad que sí, muy tranquila. Ahora ya ha salido todo muy bien y todo muy bien".

Ingrid Sanz hablando con la prensa a la salida de la iglesia | Europa Press

La influencer contaba que uno de los momentos más especiales fue poder compartir este día con sus hijas: "Muy bonita, sí, porque están nuestras niñas por aquí, entonces ha sido muy bonito".

Pero si había algo que hacía todavía más especial esta boda era el escenario elegido para celebrarlo. Y es que hace exactamente tres décadas fueron los padres de Ingrid, Fernando Sanz e Ingrid Asensio, quienes se dieron el "sí, quiero" en el mismo lugar. Un detalle que ha muy simbólico: "Exacto. Es como rememorar todo otra vez".

La creadora de contenido también ha reconocido que siempre tuvo claro que quería casarse allí. "Sí, sí, sí, siempre. Sabía que me iba a casar aquí".

Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine, junto a Fernando Sanz e Ingrid Asensio | Gtres

Como no podía ser de otra manera, las lágrimas también estuvieron muy presentes durante la ceremonia. Entre risas, la pareja admitía que la emoción les jugaba alguna pasada: "Sí, bastantes".

Por su parte, Iliès Hassaine se mostraba mucho más relajado una vez terminada la ceremonia y ha confesado cuál es ahora su único objetivo: "Ahora sí, ya estoy relajado. Ya estoy contento. Ahora celebrar, pasarlo bien y disfrutar de los amigos, la familia y de ella".