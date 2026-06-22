Estas son las ondas que arrasan este verano para el pelo y cómo elegir la que mejor te queda: surferas, sirena y al agua

Con los primeros termómetros rozando los 30 grados, el dilema capilar de cada verano vuelve a salir a la luz. Todas buscamos ese movimiento idílico en el pelo, pero la realidad de la humedad de la costa suele traducirse en un encrespamiento rebelde y un frizz indomable.

Así pues, para este verano, el objetivo de belleza es controlar la reacción natural del pelo frente al calor para transformarla en un acabado pulido, ultra definido y elegante.

Y, para ello, os presentamos las tres tendencias de ondas que destacan esta temporada: las surferas, las de sirena y las ondas al agua. En este artículo te enseñamos a diferenciarlas y a aprender cuándo llevar cada una.

Mujer con ondas surferas | Magnific

Ondas surferas

Este tipo de ondas están reconocidas como el clásico que nunca muere. Se trata de ese ondulado que incluso las chicas con el pelo liso consiguen con el salitre del mar. El deseo de emular ese look post-playa persigue a todo el mundo. Sin embargo, la clave actual no es lucir un pelo descuidado, sino simular esa frescura de manera estratégica.

Sandra Brune, estilista capilar y formadora experta de ghd, define a la perfección su esencia: "Son probablemente las más asociadas al verano. Se caracterizan por un acabado desenfadado, con movimiento natural y una textura ligera que recuerda al cabello tras un día cerca del mar".

Mujer con ondas surferas | Pexels

Su éxito está en que "no buscan la perfección ni la uniformidad, sino un resultado fresco, actual y fácil de llevar", apunta la experta. "Su principal atractivo reside en la sensación de espontaneidad que transmiten", añade.

Sin lugar a dudas, son las mejores aliadas para el día a día y, aunque les quedan bien a cualquiera, Brune matiza que "funcionan especialmente bien en melenas medias y largas".

Mujer con ondas surferas | Magnific

Ondas al agua

Cuando la agenda se llena de bodas, bautizos, comuniones o cenas especiales es cuando las ondas al agua se convierten en las auténticas protagonistas: "Representan la versión más sofisticada dentro de las tendencias de ondas", relata Sandra.

"Su origen se inspira en el glamour clásico de Hollywood, aunque actualmente se reinterpretan con acabados más naturales y contemporáneos", explica la especialista de ghd.

Mujer con ondas al agua | Pexels

El secreto de su éxito está en "su estructura definida, su brillo y su capacidad para aportar una imagen refinada y elegante", afirma la especialista. "Además, son especialmente favorecedoras en eventos, celebraciones y ocasiones especiales donde se busca un acabado más pulido", concluye.

Ondas de sirena

Si hay una tendencia que está ganando popularidad en el terreno del street style y los festivales, esa es la onda mermaid. A diferencia de las vistas anteriormente, estas no buscan imitar el salitre ni la onda clásica de tenacilla, sino jugar a geometrías mucho más divertidas.

Sandra Brune las define con "un patrón más uniforme y continuo que recorre toda la melena, creando una textura muy reconocible y un efecto visual de mayor densidad".

Mujer con ondas de sirena | Pexels

Las ondas de sirena huyen de la rigidez, y, según la experta de ghd, "estas ondas dan como resultado una melena con movimiento, cuerpo y una apariencia muy trabajada, aunque las versiones más actuales apuestan por acabados más suaves y menos rígidos que en temporadas anteriores".