Carlos Baute se vuelca con Venezuela tras los fuertes terremotos: pone sus redes a disposición de los afectados

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sacudido Venezuela este miércoles (madrugada del jueves en España), dejando, al menos, 32 muertos y 700 heridos. Ante esta catástrofe, Carlos Baute no ha dudado ni un segundo en poner su perfil público a disposición del pueblo venezolano y les ha ofrecido sus redes sociales "a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo".

"Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tiene alguna necesidad, por favor comenten y monto en historias", ha escrito el cantante venezolano en un carrusel de Instagram, donde ha recopilado varias imágenes de cómo se ha vivido este "doblete sísmico". Carlos vive actualmente con su familia a las afueras de Madrid, pero aunque esté lejos, se muestra siempre cercano a su pueblo.

Los devastadores efectos del doble seísmo

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, ha confirmado que hay muchas edificaciones derrumbadas en Caracas. Además, también hay muchas otras ciudades con edificios gravemente dañados por los terremotos.

Por ello, miles de habitantes están pasando la noche en las calles, mientras otros buscan de forma incansable a familiares y amigos entre los escombros. En estos momentos de desesperación, gestos como el que ofrece el cantante nacido en Caracas pueden resultar realmente útiles, pues compartir imágenes de desaparecidos en perfiles con millones de seguidores facilita enormemente la búsqueda.

España se vuelca con el pueblo venezolano

Aparte de la solidaridad mostrada a modo individual por algunos famosos de origen venezolano, como Baute, Danny Ocean o Lele Pons, varios países ya se han volcado en ofrecer apoyo institucional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha emitido un comunicado en el que "traslada toda su solidaridad y apoyo al pueblo hermano venezolano". "Estamos en contacto con las autoridades para evaluar las necesidades y trasladamos nuestra total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria", añaden desde el Gobierno español.

Por su parte, el Consulado General de España en Venezuela ha enviado un mensaje de urgencia a toda la comunidad española residente en el país caribeño, llamando a mantener "la calma, actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de protección civil". Entre las pautas principales sugeridas para las próximas horas se encuentra cerrar el gas y la electricidad, mantenerse alejados de "cualquier estructura que pueda desprenderse", evitar por completo el uso de ascensores, y preparar un kit básico con agua, linterna, medicamentos y documentación ante el riesgo de posibles réplicas.